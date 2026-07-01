Indignación en Venezuela: policías fueron sorprendidos robando dinero entre los escombros

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que sacudieron la Costa Caribe de Venezuela, un hecho ha generado indignación entre la población.

Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron captados presuntamente apropiándose de dinero encontrado entre los escombros de edificios colapsados, en medio de la emergencia que enfrenta el país.

Los sismos, de magnitudes 7.5 y 7.2, ocurrieron hace una semana y dejaron severos daños materiales, además de cientos de personas afectadas. En ese contexto, la denuncia contra los uniformados provocó una fuerte reacción tanto de la comunidad como de las autoridades venezolanas.

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¿Qué pasó con los policías acusados de robar dinero entre los escombros en Venezuela?

El caso fue denunciado por varias mujeres que sorprendieron a los cuatro funcionarios en flagrancia. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo las ciudadanas confrontan a los agentes mientras uno de ellos sostiene un fajo de billetes. Durante la discusión, otro uniformado responde repetidamente: “agarra sustancia”, una expresión popular que significa “madure”.

En medio de la tensión, algunos habitantes decidieron tomar el dinero que era motivo de la disputa y romper los billetes frente a los policías, mientras les gritaban frases como: “¡lambucios, muertos de hambre!”, en señal de rechazo por su presunta conducta.

Tras la viralización del video, el ministro de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la captura de los cuatro funcionarios y anunció su expulsión del cuerpo policial por “deshonrar su uniforme”. Además, aseguró que el Gobierno será “totalmente intolerante” con quienes incurran en actos inmorales o injustos durante la atención de la tragedia.

Por su parte, Douglas Rico, director del CICPC, también rechazó el comportamiento de los agentes mediante un comunicado. En su pronunciamiento afirmó que “los policías actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, reiterando el compromiso de la institución con la investigación de los hechos.