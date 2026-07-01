Cuba denunciará el embargo de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU

El Gobierno de Cuba anunció que el próximo 7 de julio se celebrará una sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para abordar las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, informó que La Habana solicitó la convocatoria bajo el tema de agenda denominado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”, con el propósito de exponer los efectos de las medidas estadounidenses.

El canciller señaló que durante la reunión, prevista para la mañana del 7 de julio, Cuba denunciará lo que calificó como una “agresión multidimensional” por parte de Washington y sostuvo que se trata de una situación de carácter urgente porque esas acciones “ya están en curso y existen”.

¿Por qué Cuba llevará el bloqueo de Estados Unidos ante la ONU?

Entre los principales asuntos que presentará la delegación cubana figura el denominado cerco energético impuesto desde enero pasado, al que el Gobierno atribuye daños y un aumento de las privaciones y el sufrimiento de la población.

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El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró en redes sociales que la isla denunciará “las crecientes amenazas y las consecuencias de las medidas de asfixia económica impuestas por el gobierno de EE.UU contra el pueblo cubano”.

El mandatario también expresó su confianza en que la mayoría de la comunidad internacional volverá a condenar lo que describió como un “genocidio y el castigo colectivo” al que, según afirmó, Estados Unidos somete al pueblo cubano.

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que, de acuerdo con las autoridades cubanas, se agravó en enero con el bloqueo petrolero estadounidense, al que atribuyen una paralización casi total de la economía.

A esas medidas se añadieron en mayo nuevas sanciones dirigidas contra personas o entidades que respalden al Gobierno cubano o desarrollen actividades en sectores considerados estratégicos, entre ellos la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Rodríguez afirmó que las acciones de Washington representan “una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional” y sostuvo que “Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí”. Además, denunció supuestos intentos de Estados Unidos de intimidar a los Estados miembros de Naciones Unidas para impedir la realización de estas sesiones.

El canciller confirmó que el 27 de octubre se someterá nuevamente a votación en la Asamblea General el proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo contra Cuba, una iniciativa no vinculante que ya ha sido presentada en 33 ocasiones y que en los últimos años ha recibido un respaldo casi unánime de la comunidad internacional.

Tomado de El Universal.

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