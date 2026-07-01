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Irán dice que acuerdo con EE.UU. es claro y Trump debe controlar a Israel
"El presidente de Estados Unidos se ha comprometido a mantener bajo control a sus aliados en Tel Aviv", ha afirmado el ministro de Exteriores iraní.
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valents2121
El presidente Donald Trump pospone cinco días los ataques contra centrales iraníes
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 1 de Julio de 2026

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha recalcado este miércoles que los términos del acuerdo alcanzado con Estados Unidos "son absolutamente claros" e incluyen la situación en Líbano, donde asegura que el presidente norteamericano, Donald Trump, se comprometió a "mantener bajo control" a sus aliados de Israel.

"Los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son absolutamente claros y públicos para que todos puedan verlos. El presidente de Estados Unidos se ha comprometido a mantener bajo control a sus aliados en Tel Aviv", ha afirmado el ministro de Exteriores iraní en un mensaje en redes sociales en un momento en el que Qatar acoge a delegaciones de Estados Unidos e Irán para contactos indirectos sobre la aplicación del memorando.

De esta forma, Araqchi ha avisado que si Israel "desobedece a su líder" Teherán responderá y "les dará una lección". "Cualquier amenaza contra nuestro pueblo o nuestros dirigentes recibirá una respuesta inmediata y contundente", ha advertido.

Lea aquí: Críticas a Iván Cepeda por declararse en desobediencia civil

Este mensaje responde a la amenaza lanzada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, cuando hace unos días aseguró que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, estaba "marcado como objetivo para asesinarle" y avisó de que Israel podría retomar la guerra contra Irán "mañana" si fuera necesario, reiterando que no dejará sin respuesta cualquier ataque iraní.

Teherán insiste en que se deben cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio para lograr avances en las negociaciones, mientras la Administración Trump insiste en encuentros entre Teherán y Washington en Doha.

En todo caso la situación en Líbano es en este momento la pieza más débil del acuerdo, después de que Israel haya insistido en que no se retirará del sur del país ni cesará sus operaciones militares contra el partido milicia chii Hezbolá, mientras Teherán insiste en que el acuerdo sellado con Washington también afecta a Líbano y consagra el respeto a su soberanía integridad territorial y su soberanía.

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