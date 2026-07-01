Críticas a Iván Cepeda por declararse en desobediencia civil

El anuncio del candidato perdedor de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda, de declararse en desobediencia civil si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, si no cumple algunas condiciones que muestren que no defenderá los intereses de Estados Unidos en el cargo, ha provocado sorpresa incluso en personas que estuvieron cerca de su campaña.



Voceros del nuevo gobierno, como el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazaron ya el anuncio recordando que De la Espriella es el presidente electo, por el que votaron la mayoría de los colombianos y a Cepeda solo le corresponde aceptar los resultados.



Sin embargo, las críticas también han venido de otros sectores.



El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló que "la desobediencia civil no puede convertirse en un recurso retórico para desconocer un resultado electoral".

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Según Mac Master, no hay razones objetivas para convocar a la ciudadanía a desobedecer a las instituciones y existen recursos legales y formas de control político para tramitar las inconformidades dentro de la democracia.



"La desobediencia civil tiene una historia moral respetable cuando enfrenta abusos evidentes, leyes injustas o rupturas reales del orden constitucional. Pero usarla como respuesta “preventiva” frente a un gobierno que aún no se ha posesionado desnaturaliza su sentido y erosiona la confianza en las reglas", agregó.



También calificó como impositivas las demandas hechas por Cepeda a De la Espriella para no recurrir a la figura de la desobediencia civil.



El catedrático Rodrigo Uprimmy, experto constitucionalista que ha sido cercano al gobierno Petro y a la candidatura de Cepeda, también criticó el anuncio.



"Discrepo de este llamado a la desobediencia civil, que tensiona aun más un contexto político muy difícil" y dijo que Cepeda debería plantear sus críticas para iniciar una conversación con De la Espriella, con miras a un acuerdo nacional.

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