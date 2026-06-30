Mujer murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en un río de Florida, Estados Unidos

Una jornada de recreación terminó en tragedia en el estado de Florida, Estados Unidos, luego de que una mujer de 31 años muriera tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, ubicado en el condado de Seminole. El hecho ocurrió el pasado domingo 28 de junio y es investigado por la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima disfrutaba de un día al aire libre junto a su pareja y una amiga. Los tres ingresaron a una zona del río donde el agua apenas alcanzaba un metro de profundidad, cuando el reptil emergió de forma repentina y atacó a la mujer, mordiéndola en ambos brazos.

El novio de la víctima intentó liberarla de las fauces del animal y logró que el caimán la soltara tras varios segundos de forcejeo. Sin embargo, la mujer sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció durante el trayecto. Medios locales señalaron que una de las lesiones habría provocado la amputación de uno de sus brazos.

Lea además: Gobernación de Norte de Santander, La Opinión y Caracol Radio convocan campaña de ayuda para damnificados por los terremotos en Venezuela

Tras el ataque, equipos especializados iniciaron la búsqueda del caimán responsable mientras las autoridades recopilan información para esclarecer las circunstancias del hecho. La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente.

Autoridades mantienen la alerta

Según la FWC, este es el tercer incidente relacionado con caimanes registrado en el centro de Florida durante la última semana. Horas antes, un niño resultó herido en una mano por otro ejemplar mientras pescaba en el condado de Marion.

Los expertos señalaron que la combinación de la sequía, que ha reducido el nivel de los ríos, y el final de la temporada de apareamiento ha incrementado el comportamiento territorial y la agresividad de estos reptiles. No obstante, recordaron que los ataques mortales continúan siendo poco frecuentes en el estado, donde habitan cerca de 1,3 millones de caimanes. Desde 1948 se han documentado 32 muertes por este tipo de incidentes.

Con información de Vanguardia