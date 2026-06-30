Surgen dudas sobre la cifra real de muertos tras los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y vocero de la emergencia, Jorge Rodriguez, brinda a diario los balances oficiales sobre las víctimas fatales y sobrevivientes del doble terremoto del 24 de junio, que azotó parte del país, principalmente La Guaira y Caracas.

Pero en los números leídos a la opinión pública han quedado en evidencia algunas inconsistencias e imprecisiones, lo que ha llevado a ONG como Provea a exigir que el Estado permita el acceso de la sociedad civil y organismos independientes para verificar y cotejar los datos a fin de combatir la opacidad en momentos de emergencia nacional.

¿Qué ha dicho y que ha dejado en el aire el jefe del Parlamento, también cabeza de la comisión presidencial para campamentos transitorios de damnificados y proyectos de construcción de viviendas?

Cifra de víctimas

En el parte de este 30 de junio, Rodríguez indicó que un total aproximado de 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia la Mar, las más afectadas en La Guaira, para el momento del doblete sísmico.

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“En las primeras horas después de la emergencia, aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre”, dijo el alto funcionario.

El problema vino con el desglose de las cifras. Señaló que a la fecha se han contabilizado 1.943 personas fallecidas; 10.571 y 15.866 personas damnificadas.

Luego detalló que el primer día del desastre natural fueron rescatadas 2.407 personas en La Guaira, el segundo día 2.973, el tercer día 731, el cuarto día 345, el quinto día 4 personas y este 30 de junio, un bebé de 2 años para un total de 6.461 personas extraídas de las zonas de desastre con vida.

“Si sumamos las 6.461 personas rescatadas más las 13.400 a 13.500 que salieron por sus propios medios, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira“, dijo.

Pero el hermano de la gobernante encargada no explicó qué pasó con las 10.000 personas restantes del aproximado de 30.000 que se encontraba en las zonas devastadas, entre turistas y habitantes, lo que arroja dudas sobre la cifra real de fallecimientos y personas rescatadas.

Diferencia que coincide con la ONU

Este 30 de junio, se conoció que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las autoridades venezolanas acordaron adquirir 10.000 bolsas para cadáveres, dado que el número de muertos puede aumentar.

Cabe destacar que el número de bolsas para cadáveres coincide con la diferencia de 10.000 personas que le faltó explicar a Rodriguez, lo que podría sugerir, una cifra de víctimas mucho mayor en La Guaira.

No es la primera vez

El domingo 28 de junio, Rodríguez sitúo el número de heridos como consecuencia del desastre natural, en 3.150, lo que representó una disminución de 88 lesionados en comparación con los 3.238 reportados el sábado. El balance también arrojó 210 heridos menos en comparación con el registro del 26 de junio, cuando la cifra oficial se ubicaba en 3.360.

“Venezuela: cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas. El sábado 27 de junio Jorge Rodríguez reportó 1.430 fallecidos, 24 horas después informa de 1.450, solo 20 fallecidos en un día”, alertó Provea a través de su cuenta de la red social X.

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