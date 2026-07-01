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Gobierno venezolano decreta siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos
A una semana del desastre natural, el duelo se inicia a las 6 pm de este 1 de julio.
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valents2121
Foto Maxwell Briceño Venezuela terremoto
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Miércoles, 1 de Julio de 2026

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, decretó este miércoles 1 de julio duelo nacional por siete días en memoria de las víctimas de los fuertes terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

En un mensaje oficial difundido en sus redes sociales, Rodríguez expresó el profundo dolor del país: “Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”.

La mandataria envió condolencias a las familias afectadas, elevó oraciones por los heridos, desaparecidos y comunidades damnificadas, y reafirmó el compromiso del Gobierno de acompañarlas y protegerlas.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy”, anunció la presidenta encargada.

Lea aquí: Surgen dudas sobre la cifra real de muertos tras los terremotos en Venezuela

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue golpeada por dos potentes sismos consecutivos de magnitudes aproximadas entre 7.1 y 7.5, con epicentro en el centro del país. Estos movimientos telúricos, los más fuertes en más de un siglo según diversas fuentes, causaron el colapso de edificios, especialmente en zonas costeras y en Caracas, dejando un saldo trágico de alrededor de 2 mil personas fallecidas, según la cuenta oficial.

Las cifras oficiales y reportes han variado a medida que avanzan las labores de rescate, aunque voces extraoficiales aseguran que podrían llegar a las 10 mil víctimas.

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