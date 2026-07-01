El testimonio de una mujer embarazada que sobrevivió al terremoto en Venezuela

Una mujer venezolana de 32 años, con ocho meses de embarazo, quien sobrevivió a un doble terremoto que afectó mayormente al estado La Guaira, Venezuela, recibió atención integral en Cartagena. La ciudad le brindó un completo acompañamiento humanitario desde su llegada, según informó la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito.

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Arssiris Rojas llegó a la capital de Bolívar para reunirse con su madre, quien reside en la ciudad hace más de ocho años. El Distrito, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, activó un plan de ayuda para asegurar el bienestar de la mujer, de su bebé por nacer y de su familia.

Rojas recordó los dramáticos momentos que vivió junto a su esposo y su hijo de siete años cuando el terremoto sorprendió a su familia dentro del edificio donde residían en La Guaira. Todos lograron sobrevivir, aunque el inmueble colapsó minutos después del doble movimiento telúrico.

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“Todo pasó muy rápido. No logramos salir de inmediato. Me caí, me golpeé las rodillas, me corté y me golpeé la barriga. Mi esposo tuvo que patear una parte del edificio para abrir paso y poder salir. El primer piso colapsó y allí fallecieron tres de nuestros vecinos. Tuvimos que lanzarnos por una ventana y a mí tuvieron que cargarme para poder salir. Gracias a Dios mi esposo, mi hijo y yo estamos vivos”, relató Arssiris Rojas.

La sobreviviente explicó que solo al salir de la edificación pudo dimensionar la magnitud del incidente. “Cuando salimos fue que vimos la realidad. Todo estaba destrozado. No imaginábamos que era tan grave hasta ver los edificios destruidos y todo lo que se había perdido”.

¿Qué tipo de apoyo recibe la familia venezolana?

La directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito, María Mercedes Abondano, informó que este caso marca el inicio de un plan de ayuda para ciudadanos venezolanos afectados por la emergencia en su país.

“Hoy recibimos el primer caso de una venezolana sobreviviente. Esto demuestra nuevamente que Cartagena está dispuesta a apoyar. Ella, con ocho meses de embarazo, está siendo trasladada para recibir atención médica. Como se lo dijimos, Cartagena es una ciudad que atiende a la gente, una ciudad que no espera el llamado para ayudar y que, bajo el liderazgo del alcalde, está dispuesta a apoyar a quienes más lo necesitan”, afirmó Abondano.

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La funcionaria explicó que la prioridad principal es garantizar la salud de la madre y el bebé mediante una revisión médica completa. Además, el Distrito brindará apoyo psicológico y social a toda la familia, especialmente al hijo de siete años de Arssiris. Esto considera el impacto emocional generado por el incidente y la desaparición de varios de sus familiares.

“La primera ayuda es la atención médica para verificar que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado. También trabajaremos con su hijo de siete años, quien recibirá atención psicológica, al igual que toda la familia. Han perdido familiares y todavía tienen seres queridos desaparecidos. Gracias a Dios ella tenía a su mamá aquí en Cartagena, pero ahora comienza el proceso más difícil: reconstruirse como familia, y en ese camino estaremos acompañándolos”, agregó la directora.

Arssiris Rojas agradeció el respaldo recibido desde su llegada a Colombia y aseguró que el acompañamiento del Distrito representa un alivio en medio de la difícil situación familiar que atraviesa. “Estoy muy agradecida. Me van a llevar al hospital para revisar al bebé y para que, cuando llegue el momento del parto, pueda estar tranquila y recibir la atención que necesito. También nos van a brindar suministros porque nosotros lo perdimos todo. Lo que vivimos no fue fácil, pero hoy tenemos esperanza”, manifestó.

Con información de El Universal.

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