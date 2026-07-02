Veterinarios y ciudadanos se unen para rescatar a las mascotas afectadas por el terremoto en Venezuela

Otra de las angustias que atraviesa a muchas personas, tras este desastre natural del doble terremoto del 24 de junio, es el extravío de las mascotas. Muchas abandonaron sus casas en medio del movimiento telúrico, otras fueron rescatadas entre los escombros.

Pero sea cual sea el caso, gestionar esa vivencia demanda apoyo, por lo que diversas iniciativas del sector privado y plataformas ciudadanas unen esfuerzos para brindar atención inmediata y gratuita a las mascotas afectadas, priorizando la salud y la reunificación con sus familias.

La médica veterinaria Almendra Terrero explica que los animales percibieron los cambios electromagnéticos y el movimiento telúrico, lo que activó en ellos un complejo dinamismo de liberación de hormonas de estrés para buscar refugio por instinto y sobrevivir.

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Sobre esta situación de tensión y trauma, Terrero, quien es especialista en Rehabilitación Veterinaria, señala que el estrés postraumático en mascotas se manifiesta de diversas formas, tales como nerviosismo y agresividad, alteraciones en la alimentación, aislamiento o apego extremo.

Registro y cuidado de mascotas extraviadas o con lesiones

Para recopilar los reportes de mascotas desaparecidas, la plataforma tecnológica Huella Scan, enfocada en la gestión de datos para el bienestar animal, creó la página web huellascan.com/terremoto como un centro de reporte público para facilitar la localización de mascotas perdidas. La herramienta, que no requiere registro ni creación de contraseñas, permite que cualquier ciudadano pueda publicar datos, fotos y lugares de última ubicación, agilizando la red de búsqueda y rescate ciudadano.