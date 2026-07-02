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Veterinarios y ciudadanos se unen para rescatar a las mascotas afectadas por el terremoto en Venezuela
Para recopilar los reportes de mascotas desaparecidas, la plataforma tecnológica Huella Scan, enfocada en la gestión de datos para el bienestar animal, creó la página web huellascan.com/terremoto.
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juanmarcoantoniorp
Rescatistas de mascotas en Venezuela
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Jueves, 2 de Julio de 2026

Otra de las angustias que atraviesa a muchas personas, tras este desastre natural del doble terremoto del 24 de junio, es el extravío de las mascotas. Muchas abandonaron sus casas en medio del movimiento telúrico, otras fueron rescatadas entre los escombros.

Pero sea cual sea el caso, gestionar esa vivencia demanda apoyo, por lo que diversas iniciativas del sector privado y plataformas ciudadanas unen esfuerzos para brindar atención inmediata y gratuita a las mascotas afectadas, priorizando la salud y la reunificación con sus familias.

La médica veterinaria Almendra Terrero explica que los animales percibieron los cambios electromagnéticos y el movimiento telúrico, lo que activó en ellos un complejo dinamismo de liberación de hormonas de estrés para buscar refugio por instinto y sobrevivir.

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Sobre esta situación de tensión y trauma, Terrero, quien es especialista en Rehabilitación Veterinaria, señala que el estrés postraumático en mascotas se manifiesta de diversas formas, tales como nerviosismo y agresividad, alteraciones en la alimentación, aislamiento o apego extremo.

Registro y cuidado de mascotas extraviadas o con lesiones

Para recopilar los reportes de mascotas desaparecidas, la plataforma tecnológica Huella Scan, enfocada en la gestión de datos para el bienestar animal, creó la página web huellascan.com/terremoto como un centro de reporte público para facilitar la localización de mascotas perdidas. La herramienta, que no requiere registro ni creación de contraseñas, permite que cualquier ciudadano pueda publicar datos, fotos y lugares de última ubicación, agilizando la red de búsqueda y rescate ciudadano.

el estrés postraumático en mascotas se manifiesta de diversas formas, tales como nerviosismo y agresividad
el estrés postraumático en mascotas se manifiesta de diversas formas, tales como nerviosismo y agresividad
Fotos Carlos Ramírez - Enviado especial La Opinión
Fotos Carlos Ramírez - Enviado especial La Opinión

 

También algunas tiendas de mascotas han abierto sus espacios y refugios para atender y recibir a los animales que sufrieron daño físico o emocional así como aquellas que perdieron a sus cuidadores. 

La red de servicios Vida Pets habilitó sus consultorios en las zonas de Los Palos Grandes y Santa Mónica para ofrecer atención médica veterinaria gratuita. Este despliegue tiene como objetivo tratar a mascotas que presentan lesiones, cuadros de estrés postraumático o desorientación a consecuencia del evento sísmico. Los dueños pueden acudir a estas sedes para recibir soporte profesional para sus compañeros.

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También la red de tiendas Maxi Pet ha abierto centros de acopio para recolectar alimentos y artículos necesarios para el cuidado de las mascotas. Realizan descuentos por la compra de alimentos para las mascotas que fueron afectadas por los terremotos y también dan apoyo logístico, educación para la prevención y la amplificación de la ayuda necesaria para que las familias puedan cuidar adecuadamente a sus mascotas durante el periodo de crisis.

La veterinaria Terrero señala que los animales encontrados en la calle tras el terremoto enfrentan un trauma mayor al haber perdido su hogar y rutinas. Estos casos suelen requerir la asistencia de médicos veterinarios etólogos (especialistas en comportamiento).

Enfatiza una regla de oro: no automedicar a las mascotas. Ante lesiones físicas o cambios severos de conducta, se debe buscar apoyo profesional. Diversos centros veterinarios, como los ya señalados, están ofreciendo apoyo gratuito para animales lesionados durante el sismo. Se están recibiendo donaciones en lugares como el Colegio de Médicos Veterinarios de Miranda, la sede de Distrito Capital y clínicas veterinarias privadas.

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