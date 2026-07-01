EE. UU. asegura que mantiene su plan para Venezuela pese al devastador terremoto

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, aseguró que el plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) del gobierno de Donald Trump para el país sigue en pie, tras el doble terremoto sufrido hace una semana y que para este 1 de julio ya cobró 2.295 vidas humanas, según cifras oficiales.

“El presidente y el secretario Rubio han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto”, dijo Barrett, durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales a través de la plataforma Zoom.

Acompañado del jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis Donovan, Barrett reconoció que la ruta trazada por Washington se ve “un poco distinta” tras el desastre natural que devastó zonas del estado La Guaira y Caracas y causó daños en otras regiones como Miranda y Aragua.

“Se ve un poco distinta ahora después del devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado y volveremos a centrarnos en esta inversión y la recuperación de la economía para los ciudadanos venezolanos que realmente merecen una vida mucho más próspera con sus ingresos petroleros y que los recursos de este vasto y rico país sean mejor absorbidos por su pueblo”, expresó Barrett.

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Ayuda supera $300 millones

El diplomático recordó que décadas de “mala inversión” por parte de gobiernos anteriores al de Delcy Rodríguez han dificultado las cosas para el gobierno encargado, avalado por EE.UU. Destacó que, debido a que las áreas petroleras y gasíferas no fueron afectadas por el doble sismo, la cooperación económica entre ambos países seguirá en marcha y que los recursos financieros seguirán llegando.

“La producción seguirá con las inversiones de los EE.UU. y el sector privado de todo el mundo, así que esos ingresos siguen llegando a través de cuentas especializadas que el Tesoro de los EE.UU. controla y hemos asegurado que los equipos de la Tesorería y el Departamento de Estado siguen trabajando muy estrechamente para asegurarse de que estos recursos estén disponibles para estos esfuerzos específicos como reconstrucción, incluyendo alojamientos, saneamiento, salud y generación de energía”, aseguró el alto funcionario norteamericano.

De acuerdo con Barrett, la asistencia humanitaria estadounidense supera los 300 millones de dólares, incluyendo equipos especializados de búsqueda y rescate, hospitales de campaña, refugios temporales, agua potable, saneamiento y apoyo logístico.

La rueda de prensa no contó con video, por lo que solo se pudieron escuchar las voces de los funcionarios norteamericanos. Las pocas preguntas permitidas de la prensa, por razones de tiempo, se concentraron en la ayuda de EE.UU. durante la catástrofe. En el chat fue formulada una interrogante sobre el impedido regreso de la líder política María Corina Machado, pero no fue atendida.

Rescatistas seguirán en Venezuela

Ambos funcionarios estadounidenses recalcaron que las autoridades de Venezuela han “cumplido plenamente” con las solicitudes y peticiones de la administración de Trump para acelerar la respuesta humanitaria y que actualmente están muy involucrados en el suministro de insumos médicos para atender a los heridos, que según cifras oficiales alcanzan 11.267 más 12.841 personas damnificadas.

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“Tenemos una fuerza increíble, logística, que nos deja llegar a casi todos los lugares. No hemos tenido problemas porque el gobierno tenga la intención de acelerar la respuesta. Hemos hablado con organizaciones no gubernamentales y humanitarias; no hemos sido informados sobre problemas grandes en la logística o el suministro constante de ayuda humanitaria”, aseguró Donovan frente a denuncias de bloqueo de la ayuda por parte del interinato.

Igualmente, los funcionarios enfatizaron que los equipos de rescatistas estadounidenses que permanecen en zonas críticas como La Guaira seguirán en el terreno hasta que Miraflores lo requiera y que los primeros siete días después del desastre natural son muy importantes para salvar vidas. Destacaron la instalación de un hospital de campaña por parte de la organización Samaritan’s Purse, que aseguraron comenzó a atender personas heridas en La Guaira 36 horas después del doblete sísmico.

También señalaron que al menos en las próximas diez semanas colaborarán con la asistencia a los afectados en los refugios. Dijeron manejar la cifra de 189 edificios colapsados y otras 173 viviendas con daños en las zonas más afectadas.

“Seguiremos con ellos en las siguientes semanas, para poder asistir y ayudar y apoyar al gobierno venezolano. Hay más vidas que salvar. También hay más suministros que se pueden distribuir y estaremos combinando esfuerzos para apoyar al pueblo de Venezuela”, expresó Donovan.

Asimismo, informaron que el Departamento de Guerra ha mandado un equipo de 2.000 personas al área (La Guaira), donde están trabajando a diario para poder ayudar en la búsqueda de sobrevivientes de los sismos del 24 de junio, con 310 especialistas de Miami, Los Ángeles y Condado de Fairfax. El resto trabaja en la distribución de los suministros donde se necesitan.

“También tenemos un complemento muy grande de vehículos y de embarcaciones para poder ayudar a las operaciones en Venezuela”, agregó Donovan.

El general estadounidense subrayó que EE.UU. estará para ayudar al pueblo venezolano por “tierra, por mar y por aire”.

“Seguiremos haciendo hasta que este trabajo se termine y, en cuanto terminemos, nosotros nos iremos de Venezuela y regresaremos a nuestras operaciones y operativos normales en esta región de América Central y Suramérica y el Caribe”, dijo.

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