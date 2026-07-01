Terremotos en Venezuela ya dejan 2.295 muertos y más de 11.200 heridos

En la tarde de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer la nueva cifra de fallecidos tras lo terremotos del pasado 24 de junio.

Rodríguez informó que el número de muertos llegó a 2.295, 11.267 heridos y 12.841 damnificados.

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Asimismo, agregó que se han logrado rescatar a 6.461 personas entre los escombros y aseguró que las labores de búsqueda no se detendrán.

El dirigente indicó que se han atendido 81.589 familias, entregado 8,89 millones de kilos de alimentos y de manera directa se han entregado 27.714 kits de comida.

También, precisó que se encuentran habilitados 25 albergues para damnificados en el país. Por último, habló del respaldo internacional en medio de la emergencia, resaltando que la presidenta Delcy Rodríguez se ha comunicado con cada uno de los países, agradeciendo las ayudas.