La tragedia no solo fue producto de la naturaleza, sino por fallas estructurales: topos chilenos

Los Topos de Chile, junto a otras brigadas internacionales, continúan trabajando en condiciones difíciles, incluso denunciando interrupciones por parte de militares que exigen documentos en plena labor de rescate.
El mensaje del rescatista es claro: la tragedia no solo fue producto de la fuerza de la naturaleza, sino también de décadas de descuido en las construcciones del país. Una lección que, advierten los expertos, Venezuela deberá tomar en cuenta para la reconstrucción.
Obstáculos oficiales
Francisco Lermanda denunció que militares venezolanos han interrumpido repetidamente las operaciones de sus equipos en las zonas de desastre. Según Lermanda, los uniformados ingresan a las áreas colapsadas, donde los rescatistas trabajan dentro de túneles y escombros, para exigir documentos de identidad bajo la sospecha de que podrían ser “espías” de Estados Unidos, Chile u otros países.
“Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirles los documentos. Dicen que podrían ser espías de los yanquis, espías de EE.UU., espías de Chile”, relató Lermanda con indignación en declaraciones al espacio Ari La Conversa, transmitido en las plataformas digitales de Efecto Cocuyo.
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Chile fue uno de los primeros países en responder al llamado de ayuda, enviando brigadas de rescatistas para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes y recuperación de víctimas tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados, principalmente en Caracas y el estado La Guaira.
Las quejas de los Topos chilenos se suman a las voces de damnificados y voluntarios locales que, en foros y transmisiones en vivo como la de Efecto Cocuyo, han señalado la lentitud en la respuesta oficial, la falta de rescatistas especializados y dificultades para organizar la ayuda.
Expertos como Lermanda, con vasta experiencia en terremotos, han destacado la complejidad de las labores en Venezuela debido a la infraestructura afectada y las réplicas constantes. Sin embargo, las denuncias de hostigamiento generan preocupación sobre cómo estas interrupciones pueden comprometer la “ventana de oro” para hallar sobrevivientes bajo los escombros.
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