El Gran Santander se expande a nivel internacional

Las empresas de Norte de Santander y Santander salieron de la Macrorrueda de las Américas con expectativas de negocios por US$25,5 millones, tras concretar cientos de reuniones con compradores de 42 países, lo cual dejó muy satisfechas a las autoridades.

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander destacó el trabajo articulado con los gobernadores, las Cámaras de Comercio de Cúcuta y Bucaramanga y ProColombia para consolidar a esta zona del país como un territorio competitivo y con vocación exportadora.

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Para el subgerente de Proyectos de la RAP, Jhoel Bustos, se evidencia el impacto de la conexión regional como motor de desarrollo económico, detallando que los empresarios participantes en el evento desarrollado hace unas semanas tuvieron encuentros de negocios con 368 compradores, con un cumplimiento de citas de 92%.

Bustos precisó que las empresas de Norte de Santander alcanzaron expectativas de negocios por US$13,9 millones, con un cumplimiento de citas del 94%, mientras que las de Santander registraron expectativas por US$11,6 millones y un cumplimiento del 90%.

“Detrás de estas cifras existe un proceso de articulación institucional, acompañamiento empresarial y fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas impulsado por la RAP El Gran Santander, que busca consolidar una región más competitiva, integrada y preparada para aprovechar las oportunidades del comercio exterior”, apuntó el funcionario.

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Presencia empresarial crece

La evolución de la participación empresarial en las macrorruedas de ProColombia evidencia el crecimiento de esta estrategia. En Norte de Santander, el número de participantes pasó de 32 (2025) a 65. Por su parte, Santander registró 71.

Sectores como agroalimentos, sistema moda, industrias 4.0, metalmecánica, químicos y ciencias de la vida continúan ampliando su presencia en mercados internacionales, generando nuevas oportunidades de crecimiento para empresarios, productores y emprendedores de la región.

“Nuestro compromiso desde la RAP es seguir construyendo capacidades, generando alianzas y promoviendo escenarios que permitan transformar el potencial productivo de nuestros territorios en oportunidades reales de desarrollo”, aseguró el subgerente de Proyectos de El Gran Santander, Jhoel Bustos.

Bustos destacó, además, que el fortalecimiento de las capacidades empresariales y la promoción conjunta de la oferta regional han permitido posicionar a estos dos departamentos como un territorio cada vez más atractivo para los negocios internacionales.

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“La disposición y el apoyo de las gobernaciones, las cámaras de comercio y ProColombia, fortalecen el trabajo permanente que hacemos”, expresó.

Jhoel Bustos, igualmente, destacó que los resultados muestran la diversificación de los mercados alcanzados: Santander consolidó oportunidades comerciales con países como Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, España y República Dominicana, mientras que Norte de Santander fortaleció relaciones de negocio con Trinidad y Tobago, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y Ecuador.

El Gran Santander se abre camino en el marcado internacional, al tiempo que la RAP continuará con estrategias que fortalezcan el tejido empresarial e impulsen la competitividad.

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