¿Piensa cambiar de régimen pensional? Le quedan menos de 15 días para hacerlo

El próximo 16 de julio vence el plazo para que quienes quieran cambiar de régimen de pensiones puedan hacerlo, una opción que, a pesar de ser esperada por muchas personas, ha sido utilizada por menos de las que se calculaba.

La ventana de oportunidad es un beneficio temporal de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) que permite el traslado entre regímenes pensionales (público a privado y viceversa) para aquellos trabajadores que cumplen requisitos específicos.

La persona que desee aplicar a este beneficio debe estar a menos de diez años de pensionarse y haber cotizado 750 semanas o más, para el caso de mujeres, y 900 semanas o más en el caso de hombres.

Según las cifras entregadas por Colpensiones y los fondos de pensiones privados, este mecanismo cobija a casi un millón de trabajadores que bajo la Ley 100 no podían hacer este traslado pensional.

De esta forma, la ventana de oportunidad surge como una medida implementada hace cerca de dos años que permite a los ciudadanos determinar cuál es el camino que le otorga mayores beneficios de cara a su etapa pensional.

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Una oportunidad menos aprovechada de lo esperado

El más reciente análisis de Asofondos reveló que desde que fue implementado el mecanismo y con corte al 30 de junio, se han presentado 281.543 solicitudes de doble asesoría, el paso previo a iniciar el traslado.

Del total de las doble asesorías registradas, fueron concretados 158.382 traslados entre el fondo público y los fondos privados, o viceversa. Asofondos aseguró que estas cifras demuestran que “la ciudadanía sí ha usado esta oportunidad”.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, reiteró que la organización hace un llamado a la ciudadanía que cumpla los requisitos para que analice esta opción, pues un gran porcentaje de las personas seleccionables, obtendría beneficios al tomar esta decisión.

“Nuestro llamado en estos días finales es a la responsabilidad: quien cumpla los requisitos —mujeres mayores de 47 años con 750 semanas o más, hombres mayores de 52 con 900 semanas o más— hagan el proceso de la doble asesoría y tomen una decisión informada, porque cada caso es único. Nuestros análisis muestran que a 8 de cada 10 trabajadores les conviene estar en un fondo privado, porque allí pueden pensionarse con menos semanas o recibir una mejor devolución de sus ahorros si no logran cumplir los requisitos”, detalló el presidente de Asofondos.

Este es un mensaje en el que coincide Colpensiones, que ha impulsado eventos como la “Semana Nacional de Traslado” para facilitar el trámite para realizar el traslado hacia el régimen público.

No obstante, pese a los esfuerzos de ambas entidades, solo cerca de un 15% de los ciudadanos que tienen la posibilidad de aplicar a este mecanismo han logrado concretar su traslado.

Lo grave es que quedan menos de 15 días para aprovechar esta oportunidad y si se acumulan muchas solicitudes, se puede hacer más complejo el proceso en los últimos días.

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¿Y la reforma pensional?

Y mientras el reloj corre para hacer uso de este mecanismo, la incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional continúa sin que se conozca aún la decisión de la Corte Constitucional.

El 17 de junio de 2025 la Corte decidió suspender la entrada en vigencia de la disposición al encontrar errores en la forma en la aprobación que se le dio en la plenaria de la Cámara.

De una manera algo apresurada, la Cámara volvió a estudiar la disposición y a enviarla a la Corte, que desde entonces, mientras solicitó pruebas y resolvió recusaciones, ha tenido el proceso en estudio sin tomar una decisión.

Lo más complejo es que, si la Corte devolviera de nuevo la reforma pensional a la Cámara, tendría que ser estudiada por un legislativo distinto al que la aprobó inicialmente y, teniendo ahora mayorías el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sería muy posible que la reforma no fuera aprobada.

Frente a esta situación el presidente de Asofondos aseguró que independientemente de la decisión que tome la Corte, medidas como el traslado de afiliados no se verán afectadas.

“Los traslados que se han hecho al amparo de la ventana de oportunidad se entienden en firme, independientemente de lo que decida la Corte Constitucional sobre el resto de la reforma. Ese mecanismo, junto con el de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), quedó exceptuado de la suspensión que decretó la propia Corte y así lo hemos entendido tanto los fondos privados como Asofondos”, indicó Velasco.

En cuanto al futuro de la reforma pensional, el líder gremial reiteró que desde Asofondos respetan plenamente los tiempos y la autonomía de la Corte Constitucional, no obstante, también han insistido en la necesidad de obtener una decisión de fondo cuanto antes que le dé tranquilidad a los afiliados y a los actores del sistema.

“Es claro que esta decisión, que ya lleva un buen tiempo sin tomarse, genera costos reales para el sistema y para los afiliados: dificulta la planeación de las administradoras, ha coincidido con episodios operativos complejos como la reciente interrupción del servicio de Colpensiones justo antes del cierre de la ventana de oportunidad y mantiene a millones de colombianos sin claridad sobre las reglas de juego de su pensión a mediano plazo”, señaló el presidente de Asofondos.

“Coincidimos en esto con voces como el Banco de la República y los operadores del sistema, que también han pedido certeza jurídica y una modulación de la decisión con el fin de tener el tiempo necesario para cumplir con la decisión de la Corte, cualquiera que sea”, concluyó Andes Velasco.

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