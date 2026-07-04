Federación manejará el Fondo Nacional del Café por cinco meses más

El acuerdo que prorroga por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) de parte del gremio que agrupa a los productores, asegura la continuidad de los programas que desarrolla la organización.

Los cafeteros seguirán llevando las riendas de su fondo tras lo pactado con el Gobierno, tal como se ha hecho desde su creación. El FoNC, que cuenta con alrededor de $1,04 billones, es una contribución paraﬁscal que aportan los campesinos, correspondiente a 6 centavos de dólar por cada libra del grano verde exportado.

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El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, expresó que el acuerdo es una muestra de la conﬁanza institucional que ha permanecido por casi nueve décadas.

Según Bahamón, la ampliación del convenio garantiza la estabilidad institucional y el apoyo directo a las más de 560.000 familias caficultoras del país, 17.620 de ellas en Norte de Santander.

Crece producción en junio

Germán Bahamón informó que en junio, en Colombia, se produjeron 1.30 millones de sacos de 60 kilos de café, lo cual representan un crecimiento del 43% frente a los 909.000 del mismo mes de 2025.

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Bahamón resaltó el buen desempeño del sector y precisó que entre abril y junio la producción alcanzó 3.06 millones de sacos, frente a 2.43 millones del mismo periodo del año anterior, lo que significó un alza de 26%.

“La principal preocupación para las familias continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador”, manifestó el gerente de la FNC.

El vocero de Fedecafé señaló que, en el acumulado del primer semestre, la producción alcanzó 5.58 millones de sacos, lo que representó una disminución de 10% respecto al mismo período del año pasado.

“Por su parte, la producción de los últimos 12 meses se ubicó en 13.04 millones de sacos, un 9% menos frente al mismo periodo anterior”, detalló el líder gremial.

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Bahamón dijo que durante el primer semestre las exportaciones fueron de 5.23 millones de sacos, es decir, 18% menos respecto a igual periodo del año anterior.

“La Federación consolidó su posición, alcanzando una participación del 22,8% de las exportaciones totales del país durante el año corrido”, recalcó.

Por otro lado, las importaciones estimadas de los últimos 12 meses se ubicaron en 1.57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2.31 millones de sacos.

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