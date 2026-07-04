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Empresa de arroz estrena la Marca Región de Norte de Santander
La estrategia Vamos Norte, somos Norte es liderada por la Gobernación.
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petare
Marca Región Norte de Santander. / Foto cortesía
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Sábado, 4 de Julio de 2026

La estrategia Marca Región de Norte de Santander dio un gran paso hacia el mercado. Arroz Zulia se convirtió en el primer producto del departamento en llevar el sello Vamos Norte, somos Norte.

El lanzamiento se realizó en el marco de la celebración de los 59 años de Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander (Coagronorte), organización que incorporó el sello de la identidad regional en el empaque de su producto.

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El secretario de Desarrollo Económico y Productividad, Olger López, destacó el impacto que tendrá esta iniciativa para el crecimiento empresarial del departamento.

Añadió que esta es la primera empresa que implementa la marca, la cual busca destacar el origen y la calidad de los productos locales.

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“Es una estrategia que busca posicionar nuestros productos y empresarios en Colombia y el mundo. La implementación de este sello representa el inicio de una apuesta para fortalecer la competitividad de Norte de Santander”, enfatizó López

Vamos Norte, somos Norte es una herramienta de promoción comercial liderada por la Gobernación, que permitirá visibilizar a las organizaciones y generar mayores oportunidades de mercado.

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