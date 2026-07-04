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Concejales denuncian atrasos en el plan de expansión 2025-2027 del alumbrado público de Cúcuta
El Secretario de Planeación y supervisor del contrato de concesión admitió que el plan de expansión 2025-2027 ha presentado retrasos, un hecho que, dijo, no puede ser desconocido por el consorcio.
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orlando.carvajal
El consorcio Alumbrado Público San José de Cúcuta fue citado a control político en el Concejo/Foto: Cortesía
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Sábado, 4 de Julio de 2026

La ejecución del plan de expansión del alumbrado público 2025-2027 volvió a quedar bajo la lupa del Concejo de Cúcuta. Durante un debate de control político al Consorcio Alumbrado Público de San José de Cúcuta, a su interventoría y a la Secretaría de Planeación, los concejales coincidieron en señalar el lento avance del proyecto, las demoras en su ejecución y el contraste entre las millonarias inversiones reportadas y la falta de resultados visibles en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la revelación de la interventoría del contrato, según la cual existen 114 sectores que aún no han podido ser intervenidos, pese a que fueron identificados como zonas con necesidades de iluminación, entre esos el anillo vial occidental que conecta unos treinta barrios.

La concejal Carime Rodríguez cuestionó la ausencia de información precisa sobre esas áreas y pidió conocer cuáles son las comunas afectadas, el cronograma de intervención y las razones por las que las obras no avanzan.

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La respuesta del consorcio, según Rodríguez, fue que esos sectores no cumplen con las condiciones exigidas por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (Retilap), situación que impide instalar las luminarias mientras no se subsanen las deficiencias técnicas.

Para Rodríguez, esa explicación evidencia un problema que trasciende lo administrativo. “Si hay 114 sectores sin alumbrado público, también hay 114 sectores con mayor riesgo de accidentes de tránsito, menor seguridad para la comunidad y una mayor percepción de inseguridad”, advirtió.

Cuestionamientos al cumplimiento del plan

El concejal Jhon Jairo Villamizar también expresó su inconformidad con el desarrollo del plan de expansión, cuyo presupuesto asciende a 25.000 millones de pesos.

“Ojalá cumplan”, manifestó durante la plenaria, al insistir en que el concesionario debe entregar resultados y no seguir aplazando las metas previstas.

Agregó que los cucuteños esperan conocer con claridad el estado real del proyecto y el cronograma para la instalación de nuevas luminarias.

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En la misma línea, el presidente del Concejo, Edinson Contreras, solicitó a la interventoría presentar un informe detallado sobre la ejecución del contrato y aseguró que las deficiencias del servicio son evidentes en gran parte del municipio.

Según indicó, las comunas 6, 7 y 8 presentan serios problemas de iluminación, aunque la situación también se observa en sectores de las comunas 2 y 3. “Hoy vemos un municipio a oscuras”, afirmó, al mencionar corredores estratégicos como la autopista a Atalaya y la avenida Sevilla, donde, dijo, persisten deficiencias en el alumbrado.

El concejal Jefferson Castellanos señaló que diariamente recibe quejas de comunidades que continúan esperando la instalación de luminarias y aseguró que el avance del proyecto no corresponde con la magnitud de los recursos invertidos.

Desde la bancada del Estatuto de Oposición, el concejal Leonardo Jácome cuestionó que el plan registre una ejecución superior a los 24.000 millones de pesos, mientras amplios sectores de la ciudad continúan sin iluminación.

Los concejales exigieron claridad en la ejecución del plan de expansión del alumbrado/Foto: Cortesía

 

Por su parte, el concejal Víctor Caicedo llamó la atención sobre otro factor que, según dijo, afecta la eficiencia del servicio: la falta de poda de árboles.

Explicó que en barrios como San Luis el follaje bloquea el cono de luz de las luminarias, situación que favorece hechos como robos, expendio de drogas y otras conductas delictivas.

El concejal Edward Varón propuso revisar los criterios técnicos utilizados para priorizar las zonas que serán beneficiadas con la expansión del servicio y pidió fortalecer los mecanismos de selección para atender primero los sectores más vulnerables.

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A su turno, la concejal Gimena Camacho consideró que las intervenciones de sus colegas evidencian problemas de planeación en el desarrollo del plan de expansión.

La corporada solicitó al secretario de Planeación, en su calidad de supervisor del contrato, explicar si el avance cercano al 60 % reportado por el concesionario corresponde realmente a la ejecución observada en las calles.

La concejal Vanessa Arenas respaldó esa posición y afirmó que las quejas por falta de alumbrado son constantes, especialmente en sectores incluidos dentro del plan de expansión 2025-2027, como el anillo vial occidental y otros barrios donde el servicio aún no llega.

Planeación reconoce demoras

Frente a los cuestionamientos, el secretario de Planeación Municipal y supervisor del contrato, Mauricio Franco, reconoció que durante el inicio de la concesión se presentaron retrasos atribuibles al Consorcio Alumbrado Público. El funcionario explicó que las demoras estuvieron relacionadas con problemas en la importación de materiales y confirmó que la administración municipal realizó varios requerimientos durante el primer trimestre para exigir el cumplimiento del cronograma.

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Franco admitió que el plan de expansión 2025-2027 ha presentado retrasos, un hecho que, dijo, no puede ser desconocido por el consorcio.

Los voceros del consorcio de Alumbrado Público San José de Cúcuta que acudieron a la cita en el Concejo afirmaron que el avance del plan de expansión 2025-2027 está, a la fecha, en un 60 por ciento, lo cual se ajusta a lo presupuestado”.

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