Primer encuentro de empalme entre gobiernos dejó momentos de tensión

Aunque el tono tranquilo fue el que reinó hoy en medio de la primer reunión formal del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, se registró un momento de tensión, por cuestionamientos del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.



La reunión se dio sobre la media mañana en la Casa de Nariño encabezada por el ministro de Hacienda y delegatario, Germán Ávila, y el vicepresidente Restrepo, además de parte de sus equipos de empalme.

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La primera parte de la reunión se dio con un acuerdo sobre el cronograma del empalme, que incluyó que el martes 7 será la primer reunión por comités temáticos, momento en que se recibirá un primer informe por cada sector, mientras que el 15 de julio será la fecha en la que el gobierno entrante puede solicitar mayor información a la que le hayan entregado. Mientras que el cierre del mes será clave para terminar todo el proceso de entrega al nuevo gobierno.



Sin embargo, el problema surgió cuando el vicepresidente entrante pidió el ministro delegatario que en el empalme le fueran entregado varios informe sobre temas que le preocupan al gobierno que llegará el 7 de agosto, comenzado por el tema de la paz total y en particular los distintos proceso de paz que se adelantan, las suspensiones de órdenes de captura, como también de las extradiciones.



Restrepo le pidió a Ávila un informe técnico más completo sobre los temas fiscales, porque dijo que el Comité de la Regla Fiscal presenta unas advertencias que no son manejadas por el gobierno saliente.

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Otros temas por los que reclamó información el vicepresidente entrante fue el referente a los impactos fiscales de las reformas pensional y laboral, como también a la crisis por la que pasa el sector de la salud y las diversas intervenciones que ha hecho el gobierno a varias EPS.



De la misma forma solicitó un informe completo sobre la que denominó una crisis energética, la cual podría llevar a un apagón y frente a los recursos financieros que se tienen en el ICBF para poder pagar a más de 2.000 nuevos cuidadores de los menores que fueron contratados.



También llamó la atención sobre las cifras que se manejan desde la Agencia Nacional de Tierras, porque no serían ciertas todas las entregas de predios. Un aspecto más es que se entregue un reporte real de los litigios que enfrenta el Estado colombiano.



El ministro Ávila sostuvo que los pedidos obedecen más titulares de prensa que a realidades y cuyo propósito busca llevar al empalme a un show mediático.



“No aceptamos bajo ninguna circunstancia que a esta comisión se le ponga ningún título, yo los invito para que no permitamos nosotros hacer incómoda hasta el día de hoy la actividad de esta comisión”, reclamó Ávila.



El Ministro también notificó al gobierno entrante que tienen varias preocupaciones sobre qué va a pasar en el Ejecutivo entrante sobre los avances que en temas sociales que ha implementado la administración Petro, como educación y derechos humanos, entre otros, que en su criterio fueron todos apoyados por los más de 12,7 millones de electores el pasado 21 de junio.



“Esperamos que se respeten y no vayan a tener el gravísimo error de un retroceso en el mismo”, advirtió Ávila.

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Restrepo sostuvo que “yo no estoy esperando que me responda en esta sesión. Yo estoy simplemente poniendo de presente ciertas preocupaciones que hemos encontrado en este proceso”.



Al final el ministro delegatario, en conferencia de prensa, dijo que el gobierno dará todas las explicaciones que sean necesarias y prometió entregar datos que escapan a la prensa y que le darían una dimensión real a las inquietudes planteadas por Restrepo, quien también desestimó hablar de "choque" en el primer encuentro y sostuvo que el interés de la administración entrante es que haya transparencia.



Ávila señaló que RTVC se encargará de la transmisión de las reuniones de los comités de empalme.

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