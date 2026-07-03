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Claudia Mojica asume como número dos de misión de verificación de ONU
La diplomática de 30 años de trayectoria en Naciones Unidas reemplaza a Raúl Rosende; participó en las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Paz de 2016.
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Claudia Mojica
Colprensa
Colprensa
Viernes, 3 de Julio de 2026

La salvadoreña Claudia Mojica asumió este viernes el cargo como Representante Especial Adjunta y Jefa Adjunta de la misión, en reemplazo de Raúl Rosende, tras un nombramiento anunciado en abril por el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Mojica llega a Bogotá con más de tres décadas de experiencia en el sistema de Naciones Unidas. Su trayectoria abarca operaciones de paz en Burundi, Costa de Marfil, Guatemala y Haití, además de cargos de alta dirección en las sedes de Ginebra y Nueva York. Desde estas últimas, apoyó las negociaciones que condujeron al Acuerdo Final de Paz de Colombia de 2016 y al establecimiento de la misión que ahora lidera en segundo término.

Entre 2016 y 2019 se desempeñó como Subdirectora de la División de las Américas en los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de la ONU. Posteriormente, entre 2019 y 2022, fue Coordinadora Residente del sistema de Naciones Unidas en Argentina, su cargo más reciente antes de llegar a Colombia.

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Mojica es magíster en relaciones internacionales por la Fletcher School de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Además de su lengua materna, el español, domina el inglés, el francés y el criollo haitiano.

La llegada de la diplomática salvadoreña se produce en un momento crítico para la implementación del Acuerdo de Paz, con retrasos en varios puntos clave y una coyuntura política marcada por la llegada de un nuevo gobierno que ha anunciado cambios en la política de diálogos con grupos armados.

Su experiencia en prevención y resolución de conflictos en múltiples regiones la posiciona como una figura clave para acompañar la transición y mantener la presencia internacional en el territorio colombiano.

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