Claudia Mojica asume como número dos de misión de verificación de ONU

La salvadoreña Claudia Mojica asumió este viernes el cargo como Representante Especial Adjunta y Jefa Adjunta de la misión, en reemplazo de Raúl Rosende, tras un nombramiento anunciado en abril por el Secretario General de la ONU, António Guterres.



Mojica llega a Bogotá con más de tres décadas de experiencia en el sistema de Naciones Unidas. Su trayectoria abarca operaciones de paz en Burundi, Costa de Marfil, Guatemala y Haití, además de cargos de alta dirección en las sedes de Ginebra y Nueva York. Desde estas últimas, apoyó las negociaciones que condujeron al Acuerdo Final de Paz de Colombia de 2016 y al establecimiento de la misión que ahora lidera en segundo término.



Entre 2016 y 2019 se desempeñó como Subdirectora de la División de las Américas en los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de la ONU. Posteriormente, entre 2019 y 2022, fue Coordinadora Residente del sistema de Naciones Unidas en Argentina, su cargo más reciente antes de llegar a Colombia.

Lea aquí: Una niña de 10 años falleció tras ser alcanzada por un rayo durante un fuerte aguacero en Antioquia

Mojica es magíster en relaciones internacionales por la Fletcher School de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Además de su lengua materna, el español, domina el inglés, el francés y el criollo haitiano.



La llegada de la diplomática salvadoreña se produce en un momento crítico para la implementación del Acuerdo de Paz, con retrasos en varios puntos clave y una coyuntura política marcada por la llegada de un nuevo gobierno que ha anunciado cambios en la política de diálogos con grupos armados.



Su experiencia en prevención y resolución de conflictos en múltiples regiones la posiciona como una figura clave para acompañar la transición y mantener la presencia internacional en el territorio colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion