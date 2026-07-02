Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves el nombramiento del biólogo marino Fabio Arjona Hincapié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del denominado Gobierno de la Patria Milagro.

De acuerdo con el comunicado de prensa divulgado por el equipo del mandatario electo, Arjona Hincapié cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en temas relacionados con la conservación ambiental, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña como director de Conservation International Colombia y anteriormente fue viceministro de Medio Ambiente, además de consultor del Banco Mundial.

Según el documento, el nuevo ministro tendrá la responsabilidad de liderar una cartera que buscará articular el crecimiento económico con la protección de la biodiversidad, la conservación de las fuentes hídricas, el bienestar animal y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.

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El presidente electo destacó que uno de los principales enfoques de la gestión de Arjona será fortalecer el trabajo con las comunidades y promover el conocimiento científico como herramienta para la conservación del patrimonio ambiental del país.

En el comunicado, De La Espriella aseguró que el nombramiento hace parte de la visión de su administración para impulsar una gestión ambiental orientada a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, en el marco de lo que denominó la "era de la reconstrucción de la patria".

Con este anuncio, el presidente electo continúa revelando los nombres que integrarán su gabinete ministerial de cara al inicio de su administración.

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