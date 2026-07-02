¿Qué tal? 11 congresistas se posesionaron en plena vacancia y trabajarán solo 11 días para ganar más de $34 millones

El periodo legislativo reciente culminó hace poco más de dos semanas. Con la aprobación de leyes como la Ley Jineth Bedoya Lima, Ley de la Música y la Ley contra la Mutilación Genital Femenina, los congresistas electos para el periodo 2022-2026 finalizaron todos los debates programados. Ya no hay nada que hacer: las instalaciones del Congreso están vacías.

En medio de aquel final, varios congresistas renunciaron, dejando así, vacantes sus puestos. Es importante recalcar que no hay sesiones extraordinarias programadas; sin embargo, esta vez, 11 políticos decidieron ir a juramentar para ocupar los cargos.

Es decir, se posesionaron a sabiendas de que no tendrán que hacer nada: ni siquiera ir. A pesar de eso, recibirán un sueldo correspondiente a su tiempo en el Congreso, que acabará el 20 de julio, día de la posesión del nuevo Legislativo.

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En total, los 11 congresistas percibirán la remuneración correspondiente a 20 días de trabajo. Actualmente, los legisladores tienen una asignación mensual de $51.512.447 y, además, reciben recursos equivalentes a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para financiar el funcionamiento de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

Aunque durante esos 20 días no participarán en debates ni asistirán a sesiones del Congreso, cada uno tendría derecho a recibir cerca de $34,3 millones, antes de descuentos por retención en la fuente y demás impuestos.

En defensa de los legisladores, Diego González, secretario del Senado, explicó que la posesión es meramente para cumplir la Ley 5 de 1992, que establece que cuando un congresista renuncia, se configura una falta absoluta que obliga a llamar al siguiente candidato de la misma lista.

¿Quiénes se posesionaron en el Senado?

La lista incluye a:

1. César Lorduy, de Cambio Radical, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Se posesionó el 1 de julio y reemplaza a Julio Benedetti. Lorduy ha sido acusado por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, del partido Fuerza Ciudadana, de presunto acoso sexual.

2. Arley Gómez, de Alianza Verde. También llegó el 1 de julio y reemplaza a Inti Asprilla.

3. Ubeimar Delgado, del Partido Conservador. Se posesionó 3 días antes del último debate en reemplazo de Oscar Barreto.

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¿Quiénes se posesionaron en la Cámara?

Los siguientes congresistas se posesionaron en la cámara baja el 1 de julio:

1. Sol María Liñán Pana, del partido Colombia Justa Libres, reemplaza a Carlos Felipe Quintero.

2. Rodrigo Ardila Vargas, del Partido Liberal, reemplaza a Julián Peinado.

3. Eduardo Andrés Zúñiga, de Cambio Radical, reemplaza a Bayardo Betancourt.

4. Reinaldo Velásquez, del Partido Liberal, reemplaza a Carlos Ardila.

Por otro lado, el 27 de junio llegaron:

1. Shirley Nohemí Hernández, de Cambio Radical, en reemplazo de Jairo Cristo.

2. Jhon Fredy Pimentel, del partido de la U, tras la salida de Julián López.

3. Liza Marie Barrientos Gómez, de Cambio Radical, reemplaza a Javier Alexander Sánchez.

4. Germán Tiberio Ojeda Pedraza, de Alianza Verde, reemplaza a Wilmer Castellanos.