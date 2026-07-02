Empalme entre gobiernos entrante y saliente se haría con transmisión en vivo

La posibilidad de que las sesiones de empalme entre los gobiernos entrante y saliente se transmitan en vivo se está concretando.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien dirige el proceso de empalme por parte del Gobierno saliente, y el vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, habían acordado que las sesiones del comité de empalme quedaran grabadas y se compartieran públicamente con todos los ciudadanos.



Así quedó establecido también en la directiva en la que se consignaron las instrucciones para su realización.

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Sin embargo, el gobierno saliente propuso ir más allá y transmitir las sesiones en vivo.



La primera en anunciarlo fue la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien a través de su cuenta en la red social X, aseguró que ese será el mecanismo que se usará en su sector.



"Siguiendo la directiva del Gobierno del Presidente @petrogustavo para el empalme, he dispuesto que realicemos este proceso en el sector Transporte con transmisión en vivo para garantizar toda la transparencia en este proceso", manifestó.

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El presidente, Gustavo Petro, quien se encuentra de visita en Italia, respondió a la publicación de esta información, con un mensaje en el que dijo: "Soy partidario que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión".



Restrepo, sin embargo, precisó que puede haber parte de las sesiones que se hagan de manera reservada por razones de seguridad nacional.

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