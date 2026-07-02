Gobierno entrante lanza alertas tras primer encuentro de empalme con la administración Petro

Con varias alertas por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, terminó el primer encuentro de empalme entre los dos gobiernos realizado en la Casa de Nariño.

Este primer acercamiento, sin presencia de los presidentes, fue encabezado por el ministro de hacienda en funciones, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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Al finalizar, Restrepo alertó de las problemáticas que se tienen sobre la mesa, como es la contratación millonaria y de última hora que está realizando el gobierno Petro antes de su salida.

"Les he insistido que gobernar al último día no significa comprometer al Estado. He puesto de presente las inquietudes de contratos millonarios de largo plazo, contrataciones aceleradas, cambios estructurales en entidades y plantas y nombramientos de última hora", cuestionó Restrepo.

En su mensaje resaltó la importancia de la transparencia y de que este proceso no sea simplemente protocolario sino una verificación real física y en digital, publicado por el Departamento Nacional de Planeación.

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"Que la contabilidad sea pública y que todas las sesiones de aquí en adelante, incluida la de mañana sean reuniones grabadas por parte de las dos partes y compartidas públicamente", agregó.

¿Qué viene?

Luego de esta reunión, este viernes inicia la primera reunión de las dos comisiones nacionales de empalme en la Casa de Nariño.

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Por parte del gobierno entrante, la delegación está conformada por el vicepresidente Restrepo, Carlos Alonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria.

El equipo del gobierno saliente estarán el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Dapre, Nhora Mondragón; la directora del DNP, Natalia Molina y el jefe de Jurídica, Augusto Ocampo.

Asimismo, ante la petición de información actualizada hasta el mes de julio sobre el manejo del gobierno, los grupos de cada uno de los sectores se encontrarán el próximo martes de la próxima semana.

"Ellos sabrán definir los cronogramas para entrar entidad por entidad, he pedido que logremos el 100% de las entidades cubiertas", explicó el vicepresidente.

A esto se suma otra fase que Restrepo calificó como "un espacio de solicitud de información por parte del gobierno entrante y una fase de nuevas reuniones para aclaraciones y profundizaciones". Sumado al apoyo de la Contraloría y la Procuraduría para el acompañamiento del proceso.

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