Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves 2 de julio con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, en el Vaticano.

De acuerdo con la Presidencia de la República, durante el encuentro ambas autoridades dialogaron sobre la situación sociopolítica de Colombia, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos que plantea el cambio climático.

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Como parte de su agenda en el Vaticano, el mandatario también sostuvo una reunión con el Pietro Parolin, acompañado por monseñor Daniel Pacho.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, durante la reunión "se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional".