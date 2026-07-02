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Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano
El mandatario abordó con el pontífice la situación de Colombia, la lucha contra el crimen organizado y el cambio climático.
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valents2121
Presidente Petro y el papa León XIV
La opinión
La Opinión
Jueves, 2 de Julio de 2026

El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves 2 de julio con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, en el Vaticano.

De acuerdo con la Presidencia de la República, durante el encuentro ambas autoridades dialogaron sobre la situación sociopolítica de Colombia, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos que plantea el cambio climático.

Lea aquí: Comandante de las Fuerzas Militares denuncia a coronel (r) que lo acusó de frenar operaciones contra disidencias

Como parte de su agenda en el Vaticano, el mandatario también sostuvo una reunión con el Pietro Parolin, acompañado por monseñor Daniel Pacho.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, durante la reunión "se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional".

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