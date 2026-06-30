Equipo de gobierno de De la Espriella le exige a Iván Cepeda respetar la Constitución tras la amenaza de hacer “desobediencia civil”

Los ciudadanos hablaron en las urnas el pasado domingo 21 de junio, tras elegir al abogado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia con casi 13 millones de votos, pero la tensión política en el país no se detiene.

Y es que el equipo de gobierno de De la Espriella le respondió este martes 30 de junio al excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de que este anunciara que se declarará en “desobediencia civil pacífica” si el mandatario electo no renuncia a su ciudadanía estadounidense y si no descarta la extradición de Gustavo Petro.

La solicitud de Cepeda, para muchos, es un llamado a “desconocer la autoridad institucional”, por lo que provocó el rechazo inmediato del gabinete entrante de De la Espriella, el cual exigió respeto por los resultados democráticos y por el marco legal vigente en el país.

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La exigencia de respeto a la democracia

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fijó la postura del nuevo ejecutivo frente a la advertencia de la oposición. Restrepo instó a Cepeda a someterse a las reglas establecidas en la Carta Magna.

“Aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella, fue reconocido por las distintas personas del país, por lo que aquí hay que respetar la democracia”, sostuvo en una atención a medios este martes.

Por su parte, el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, se alineó con esta postura y recordó que la legitimidad del nuevo mandatario emana directamente del voto popular.

“Él debe ceñirse a lo que dicten la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas. El presidente electo De la Espriella ganó las elecciones y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas”, afirmó Lara.

Los argumentos de la oposición

La confrontación se originó tras las declaraciones de Cepeda, quien fundamentó su postura de resistencia en la doble nacionalidad del presidente electo, argumentando que esta condición genera obligaciones incompatibles con la jefatura de Estado en Colombia.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó el exsenador.

Cepeda, quien lidera la oposición tras obtener más de 12 millones setecientos mil votos, condicionó el reconocimiento del nuevo gobierno: “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

Asimismo, planteó que las autoridades estadounidenses deben aclarar si De la Espriella es “agente o colaborador” de la DEA o de la CIA.

El aval del Consejo Nacional Electoral

El debate sobre la viabilidad jurídica de la candidatura de De la Espriella ya había sido resuelto por la autoridad electoral antes de los comicios.

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Durante el 18 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó los cuestionamientos al determinar que la Constitución Política de Colombia no contempla la doble nacionalidad como una causal de inhabilidad para ejercer la Presidencia, específicamente en el caso de ciudadanos colombianos por nacimiento.

El tribunal electoral precisó que no es jurídicamente admisible crear restricciones al derecho fundamental a ser elegido que no estén previstas de manera expresa en la Carta Magna, citando los artículos 179, 191 y 197 como el marco legal aplicable.

De igual forma, el organismo aclaró que carece de competencia para emitir juicios de valor sobre supuestos conflictos de lealtad, limitándose a verificar la ausencia de prohibiciones explícitas en el ordenamiento jurídico.

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