Comandante de las Fuerzas Militares denuncia a coronel (r) que lo acusó de frenar operaciones contra disidencias

El general Hugo López, comandante de las FFMM, interpuso hoy denuncia penal con el coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules en Nariño, quien aseguró que el alto oficial le ordenó mediante llamada telefónica suspender operaciones contra las disidencias de la Segunda Marquetalia, en razón a los acercamientos de paz con esa organización.



"He interpuesto la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre, con el propósito que el coronel entregue los elementos y evidencias con las que cuente y/o manifiesta tener en su poder, o en su defecto proceda a retractarse conforme lo establece la Ley", precisó el general López.



El oficial aseguró que nunca le dio tal orden al coronel en retiro y aclaró que hubo suspensiones por orden del gobierno bajo el Decreto 1052 de 2025, entre el 9 y 14 de octubre, 19 y 24 de octubre, y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025 y que se aplicó que la Piñuña Negro (Putumayo) y en el resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo (Nariño).

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"Nunca en los 42 años que llevo de vida militar, he dado alguna orden que atente contra la vida de nuestros soldados, de la población civil o que favorezca el actuar criminal. Mi causa es y ha sido siempre esta Patria", expresó el comandante de las Fuerzas Militares, en un mensaje en X.



Más temprano, Valenzuela acusó al gobierno de Gustavo Petro y al general López de impedir operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules en el Pacífico contra las disidencias, motivadas por los acercamientos de paz con esa organización.



"Recibí dos llamadas. Una de quien hoy en día es el comandante conjunto, el general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona. Teníamos información verídica de la presencia no solamente de integrantes, sino de almacenamiento de armamento y explosivos. Sin embargo, la orden fue retirar la unidad porque había quejas por parte de la mesa de diálogos y no se podía continuar con la operación", aseguró Valenzuela a La FM Radio.



"Cuando digo que las Fuerzas Militares nunca le han fallado a Colombia y nunca le van a fallar, lo digo con toda la convicción, porque quien porta el uniforme sabe que a Colombia hay que protegerla, defenderla y amarla", respondió López, a las acusaciones del ex oficial.



Aseguró que la salida de Valenzuela hizo parte de la "dinámica natural de ascensos dentro de la carrera militar", puesto que no fue considerado para el "Curso de Altos Estudios Militares" y en consecuencia se retiró del servicio, petición que fue aceptada en diciembre de 2025, mediante resolución.



Valenzuela aseguró que su salida obedeció a que "me volví incómodo al Gobierno nacional".

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