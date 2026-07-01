La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Tras accidente con un caballo, hay críticas a la organización de las ferias y fiestas de Salazar de las Palmas
El hecho, difundido en redes sociales, generó cuestionamientos sobre la logística y las condiciones en las que participaron los animales.
Authored by
cesarmuñoz
Salazar, accidente de caballo en ferias. Fotos: capturas de pantalla en redes sociales.
La opinión
La Opinión
Miércoles, 1 de Julio de 2026

El pasado puente festivo del 26 al 29 de junio, en el marco de las ferias y fiestas de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, se registró un accidente que fue difundido por redes sociales, donde un caballo arrolló a dos personas que se encontraban observando una  competencia equina.

El suceso ha generado controversia en redes sociales, donde los cibernautas cuestionan las condiciones de logística y seguridad del evento. Además, haciendo énfasis en el bienestar de los animales participantes.

De acuerdo al video, el caballo chocó frente a una pareja que se encontraba como espectadora en el lugar, al mismo tiempo, se puede observar que la señalización de la actividad era escasa. Por el momento, las autoridades no han entregado información sobre el estado de los afectados.

Lea aquí: Norte de Santander se une por Venezuela con una gran cruzada humanitaria

Las voces de rechazo

El concejal de Cúcuta, Víctor Caicedo, reconocido por su defensa de los animales, solicitó a través de sus redes sociales que las autoridades investiguen las circunstancias del hecho y pongan la lupa en las condiciones que se desarrolló el evento.

Asimismo, extendión un llamado al alcalde del municipio, Juan Carlos Baibor, "como primera autoridad de policía del municipio, lo invito a priorizar los principios de protección, bienestar animal, prevención y seguridad en este tipo de actividades", indicó.

La ciudadanía también expresó su malestar por medio de comentarios en redes, "las tradiciones no pueden convertirse en una justificación para exponer a personas y animales a riesgos evitables". Decía unas de las opiniones.

No obstante, también se conocieron videos en los que se evidencian riñas en el casco urbano del municipio en medio de las festividades.

Imagen eliminada.

La Opinión se ha intentado comunicar con el alcalde del municipio, pero no se ha tenido respuesta.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Dianita Ocaña
Dianita Ocaña
¿Murió o la mataron? Misterioso fallecimiento de Dianita, habitante de calle de Ocaña
La Opinión
Ayudas humanitarias para Venezuela. / Foto: cortesía
Ayudas humanitarias para Venezuela. / Foto: cortesía
Sectores empresariales de Cúcuta comienzan a enviar ayudas a víctimas de terremotos en Venezuela
Leonardo Favio Oliveros
Familiares de presos políticos en Venezuela piden su reubicación a otros penales/Foto Archivo
Familiares de presos políticos en Venezuela piden su reubicación a otros penales/Foto Archivo
Familiares denuncian riesgo de colapso en penales que albergan presos políticos en Venezuela
La Opinión