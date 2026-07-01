Tras accidente con un caballo, hay críticas a la organización de las ferias y fiestas de Salazar de las Palmas

El pasado puente festivo del 26 al 29 de junio, en el marco de las ferias y fiestas de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, se registró un accidente que fue difundido por redes sociales, donde un caballo arrolló a dos personas que se encontraban observando una competencia equina.

El suceso ha generado controversia en redes sociales, donde los cibernautas cuestionan las condiciones de logística y seguridad del evento. Además, haciendo énfasis en el bienestar de los animales participantes.

De acuerdo al video, el caballo chocó frente a una pareja que se encontraba como espectadora en el lugar, al mismo tiempo, se puede observar que la señalización de la actividad era escasa. Por el momento, las autoridades no han entregado información sobre el estado de los afectados.

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Las voces de rechazo

El concejal de Cúcuta, Víctor Caicedo, reconocido por su defensa de los animales, solicitó a través de sus redes sociales que las autoridades investiguen las circunstancias del hecho y pongan la lupa en las condiciones que se desarrolló el evento.

Asimismo, extendión un llamado al alcalde del municipio, Juan Carlos Baibor, "como primera autoridad de policía del municipio, lo invito a priorizar los principios de protección, bienestar animal, prevención y seguridad en este tipo de actividades", indicó.

La ciudadanía también expresó su malestar por medio de comentarios en redes, "las tradiciones no pueden convertirse en una justificación para exponer a personas y animales a riesgos evitables". Decía unas de las opiniones.

No obstante, también se conocieron videos en los que se evidencian riñas en el casco urbano del municipio en medio de las festividades.