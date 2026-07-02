Responsabilidad sobre caso Danilo Rueda lo establecerá la justicia: Mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las denuncias sobre supuestos acuerdos secretos entre el Gobierno y el Clan del Golfo y las grabaciones que comprometen al excomisionado de paz Danilo Rueda en supuestos ofrecimientos a esa organización.



“La protección del honor, la verdad, la justicia y el sacrificio de nuestros militares y policías tiene una línea clara e infranqueable”, manifestó Sánchez, quien aseguró que serán las autoridades competentes las que determinen el alcance jurídico de lo ocurrido y las responsabilidades penales y disciplinarias a que haya lugar.



Las grabaciones, publicadas por Noticias Caracol, indicarían que Rueda propuso a los miembros del Clan del Golfo quedarse “congelados”, en referencia a que ni el grupo ilegal ni la fuerza pública se movieran de donde estaban y habría recibido de ellos un listado de militares que les resultaban incómodos, que después habrían sido removidos.

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Sánchez señaló que de parte del Ministerio de Defensa deben dar las explicaciones correspondientes quienes estaban en ese momento al frente de la entidad, que era el actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez.



Velásquez respondió hace unos días que los retiros de oficiales de la Fuerza Pública que se hicieron durante su administración fueron hechos de manera rigurosa con base en investigaciones sustentadas, no por acuerdos con los que se hubiera llegado con grupos ilegales.

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