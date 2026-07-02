Petro dice que Trump actúa como un rey que devuelve a Colombia a la colonia

Durante su visita a Italia, el presidente, Gustavo Petro, atacó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con el diario Il corriere della sera, en la que lo califica como un rey que está devolviendo a Colombia a la época de la colonia.



Luego de defender los logros de su Gobierno y asegurar que su administración logró sacar a 7 millones de personas de la pobreza, el diario le pregunta por qué entonces su partido perdió. Él asegura que hubo una alianza internacional para invadir a Colombia con uso de inteligencia artificial.



“Desde Benjamín Netanyahu hasta Donald Trump, desde el narcotraficante y expresidente de Honduras indultado por el presidente estadounidense (Juan Orlando Hernández) hasta Javier Milei: muchos han destinado decenas de millones de dólares a invadir Colombia utilizando inteligencia artificial. La IA aniquila espiritualmente al ser humano porque le impide distinguir la verdad de la mentira. Cada vez será más difícil diferenciar entre la verdad y la mentira”, dice Petro a Il corriere della sera.

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Luego le pregunta el diario si cree que existe la posibilidad de que Latinoamérica termine bajo control estadounidense y Petro responde:



“Absolutamente. Le he puesto a Trump el apodo de 'el rey' y eso nos remonta a dos siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes porque no los quería. Por eso somos una república”.



La fuerte tensión que había habido entre los presidentes Petro y Trump, que llevó a ese mandatario a amenazar hacer con su homólogo colombiano lo mismo que hizo con Nicolás Maduro en Venezuela se superó en febrero, cuando los dos presidentes se reunieron en la Casa Blanca.



Sin embargo, con la victoria en las elecciones presidenciales de Abelardo de la Espriella, quien tuvo el apoyo abierto de Trump, las tensiones entre Petro y el mandatario estadounidense han vuelto a aflorar.



Petro continúa aún en la lista OPAC, por decisión del Gobierno de EE.UU., lo que le impone fuertes restricciones para realizar cualquier tipo de transacciones comerciales y bancarias.

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