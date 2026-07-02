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Minminas actualiza reglamentación para instalar sistemas solares
La nueva normativa define reglas para la administración de los recursos, la operación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos.
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valents2121
Paneles solares. / Foto Archivo
Colprensa
Colprensa
Jueves, 2 de Julio de 2026

El Gobierno nacional publicó la nueva reglamentación del programa Colombia Solar, con la que busca fortalecer las condiciones técnicas, financieras y operativas del programa.

La nueva resolución, que fue publicada para comentarios, sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la ejecución del programa, definiendo las reglas para la administración de los recursos, la operación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, así como los criterios de focalización y priorización de los beneficiarios.

El Ministerio de Minas indicó que esta nueva reglamentación también garantiza que los beneficiarios continúen recibiendo los subsidios establecidos por la ley mientras el programa alcanza su implementación plena, evitando afectaciones en el acceso al servicio de energía.

Lea aquí: Responsabilidad sobre caso Danilo Rueda lo establecerá la justicia: Mindefensa

“Con Colombia Solar queremos que miles de familias pasen de ser únicamente consumidoras de energía a convertirse también en generadoras. Esta nueva reglamentación nos permite acelerar el acceso a energía limpia, reducir el costo del servicio para los hogares más vulnerables y consolidar una transición energética que beneficie directamente a la gente”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Asimismo, establece mecanismos para asegurar la operación, mantenimiento y reposición de los sistemas fotovoltaicos durante su vida útil, fortaleciendo la sostenibilidad del programa y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Estamos construyendo un programa sólido, con criterios técnicos para que las inversiones lleguen primero a los territorios con mayores necesidades. Colombia Solar también combate la pobreza energética y fortalece la seguridad energética del país”, concluyó Palma.

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