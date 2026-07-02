El plan con el que Colombia espera enfrentar el cáncer durante la próxima década

El Ministerio de Salud anunció esta semana que adoptó el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, una política pública que orientará durante la próxima década las acciones del país para fortalecer la prevención, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las personas con cáncer.

Con esta decisión, se busca que el cáncer sea una prioridad de salud pública y fortalecer la capacidad del sistema de salud para ofrecer una atención más oportuna y centrada en las necesidades de los pacientes. El plan articulará el trabajo del ministerio, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el Instituto Nacional de Cancerología y otros actores del sector.

Uno de los principales componentes de la estrategia es su enfoque territorial, que reconoce las diferencias existentes entre las regiones del país y plantea respuestas ajustadas a las condiciones y necesidades de cada departamento, distrito y municipio. Con esto se busca reducir las brechas en el acceso a los servicios oncológicos y mejorar la atención en el país.

Para ello, esa cartera acompañará a las autoridades locales mediante asistencia técnica y herramientas de planeación que permitan fortalecer sus capacidades institucionales e implementar acciones acordes con las realidades sociales, culturales y epidemiológicas de cada región.

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El Plan Decenal también propone una ruta de atención integral que cubre todas las etapas de la enfermedad. Entre sus principales líneas de acción se encuentran la prevención y el control de los factores de riesgo, la detección temprana, el diagnóstico oportuno, el tratamiento interdisciplinario, la rehabilitación, el seguimiento de los pacientes, la promoción de una mejor calidad de vida para los sobrevivientes y la prestación de cuidados paliativos cuando sean requeridos.

Según el Minsalud, la implementación del plan permitirá avanzar hacia una atención continua y coordinada que reduzca las barreras de acceso que actualmente enfrentan muchas personas para recibir servicios especializados a tiempo.

La ejecución de la estrategia se desarrollará en tres etapas: la primera corresponde al alistamiento, previsto para el segundo semestre de 2026, durante el cual se fortalecerán las capacidades de departamentos, distritos y municipios para preparar la puesta en marcha del plan mediante acompañamiento técnico y procesos de planificación.

La segunda abarcará el periodo comprendido entre 2026 y 2035 e incluirá la implementación de las líneas estratégicas por parte de las entidades territoriales, las EPS, las IPS y los demás actores del sistema, en articulación con los planes territoriales de salud y el Plan Decenal de Salud Pública. Posteriormente, el ministerio y el Instituto Nacional de Cancerología realizarán un seguimiento permanente y evaluaciones en 2028, 2030 y 2035 para medir resultados e identificar oportunidades de mejora.

Además del fortalecimiento de la atención médica, el plan contempla acciones para impulsar la formación del talento humano en salud, promover la educación dirigida a pacientes, familias y comunidades, fortalecer la participación social, mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones, evaluar tecnologías en salud y adaptar las estrategias a las particularidades culturales y territoriales.

Tomado de El Colombiano.

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