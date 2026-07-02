Milagro en Venezuela: rescatan con vida a Hernán Gil tras ocho días atrapado entre los escombros

Hernán Alberto Gil Flores, vigilante de 43 años, fue rescatado con vida este jueves del centro comercial Galerías Playa Grande, donde permaneció atrapado desde el 24 de junio tras los terremotos que sacudieron Venezuela, según informó el equipo USAR de Bomberos de Chile.

De acuerdo con el organismo, el rescate se logró luego de más de 70 horas ininterrumpidas de trabajo y ocho días después de los sismos que afectaron al país. "El equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial", indicó la institución, que destacó que la operación hizo parte de la misión de ayuda humanitaria que adelanta en Venezuela.

Aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este 2 de julio, el trabajador pudo ser extraído del sótano. Tras ser estabilizado por los paramédicos, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Equipos de rescate de varios países lograron extraerlo después de más de 170 horas bajo toneladas de concreto en su caseta ubicada en el tercer sótano. Los rescatistas lo localizaron, establecieron comunicación con él, lo hidrataron y lo estabilizaron durante una compleja operación.

Gil se encontraba en su puesto de trabajo cuando el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 provocó el colapso del edificio. Sobrevivió en un espacio reducido gracias a que quedó resguardado bajo un escritorio y recibió agua y medicamentos a través de sondas durante los últimos días.

En la maniobra participaron equipos especializados de El Salvador, Costa Rica, Portugal, Chile y otros países, en un operativo que exigió extrema precaución para evitar nuevos derrumbes.

El caso de Gil se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Su rescate representa uno de los operativos más prolongados y complejos realizados tras los terremotos que golpearon a Venezuela.

Información en desarrollo…

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