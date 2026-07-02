Viviane Morales sería la ministra de Educación del nuevo gobierno

La exfiscal general de la Nación, Viviane Morales, sería la nueva ministra de Educación del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con información revelada por varios medios, el anuncio oficial se realizaría en las próximas horas. De concretarse, Morales se convertiría en una de las integrantes del gabinete de De la Espriella y estaría al frente del Ministerio de Educación durante el próximo cuatrienio.

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Morales es abogada de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París y fue fiscal general de la Nación en 2011. Además de su trayectoria en el sector judicial, ha ejercido como docente en distintas instituciones de educación superior, experiencia que respaldaría su llegada a la cartera de Educación.

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