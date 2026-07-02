Invima alerta por comercialización fraudulenta del agua “REFRESK” con registro sanitario falso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca “REFRESK”, tras detectar que utiliza un registro sanitario falso y presenta incumplimientos en los requisitos de rotulado exigidos por la normatividad colombiana.

Según informó la entidad, el producto reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, el cual no existe en las bases oficiales del Invima. Por esta razón, el instituto lo considera un producto fraudulento, de conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes.

Las irregularidades fueron identificadas durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) desarrolladas por el Invima.

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Además del uso de un registro sanitario inexistente, la entidad encontró que el producto incumple los requisitos de rotulado establecidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano, lo que constituye una infracción a la normativa sanitaria aplicable.

Estas condiciones impiden garantizar que el producto cumpla con los estándares exigidos para su comercialización en el país.

Ante esta situación, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir o consumir el agua marca “REFRESK”.

La entidad también recomendó que las personas que ya hayan comprado este producto suspendan de inmediato su consumo e informen el caso a las autoridades sanitarias competentes.

Asimismo, recordó a los consumidores la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de comprar alimentos y bebidas, como medida para reducir el riesgo de adquirir productos fraudulentos.

Autoridades de salud deberán reforzar controles

El instituto solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto y fortalecer las acciones de inspección en los establecimientos bajo su jurisdicción.

El objetivo es impedir la distribución y comercialización de esta agua en el territorio nacional y evitar que continúe llegando a los consumidores.

El Invima reiteró que este producto no debe ser distribuido ni vendido en Colombia y advirtió que quienes participen en su comercialización podrán ser objeto de las sanciones previstas en la legislación sanitaria.

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Finalmente, el Invima reiteró su compromiso con la protección de la salud pública e invitó a los ciudadanos a consultar de manera permanente las alertas sanitarias y los registros sanitarios vigentes a través de los canales oficiales de la entidad.

También pidió reportar cualquier irregularidad relacionada con alimentos y bebidas comercializados en el país, con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia y proteger a los consumidores frente a productos fraudulentos.

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