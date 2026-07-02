Red Relata abre convocatoria para talleres virtuales gratuitos de escritura y narrativa gráfica

La escritura creativa, la narrativa gráfica y la literatura juvenil serán los ejes de la nueva oferta de formación de la Red Relata, que este año pondrá en marcha cuatro talleres virtuales sincrónicos orientados a fortalecer las prácticas de creación literaria de colombianos y extranjeros residentes en el país.

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La programación incluye los talleres ‘¿Escribir como se habla o escribir como se escribe?’, dirigido por el escritor Luis Miguel Rivas; Narrativa gráfica y dibujo secuencial, a cargo del ilustrador Juan David Quintero (Yeidi); ‘Escribir desde la experiencia’ (escritura de no ficción), orientado por la escritora Andrea Salgado; y ‘La aventura de crecer: un viaje por la literatura juvenil’, liderado por el investigador y especialista Fanuel Hanán Díaz.



El taller de Luis Miguel Rivas explorará la relación entre la oralidad y la escritura literaria, invitando a convertir el lenguaje cotidiano en materia narrativa. Por su parte, Andrea Salgado propone un recorrido por la escritura de no ficción a partir de la experiencia personal y las motivaciones que atraviesan el acto de escribir.

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En el campo de la narrativa gráfica, Juan David Quintero ofrecerá un espacio dedicado al lenguaje del cómic, la construcción de personajes, la secuencia y la relación entre imagen y texto. El taller no exige conocimientos previos de dibujo y concluirá con la creación de una pieza corta realizada por cada participante.



Mientras tanto, Fanuel Hanán Díaz abordará la evolución de la literatura juvenil a través de la lectura y el análisis de obras que han acompañado a distintas generaciones de lectores en temas como la identidad, la amistad, la familia y el crecimiento personal.



Los cuatro talleres tendrán una duración de diez sesiones virtuales de dos horas cada una y se desarrollarán entre finales de julio y septiembre de 2026. Las sesiones se realizarán una vez por semana, los martes o miércoles a las 6:00 p. m., según el taller elegido.

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En total se ofrecerán 140 cupos, distribuidos en grupos de 35 participantes por cada proceso formativo. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, colombianas o extranjeras residentes en el país, interesadas en fortalecer sus habilidades de escritura o narrativa gráfica.



Los seleccionados serán elegidos por los directores de cada taller con base en una semblanza autobiográfica, un texto de motivación y, en el caso del taller de narrativa gráfica, una viñeta elaborada por el postulante.



Los interesados deberán presentar una única postulación, diligenciar completamente el formulario y adjuntar la documentación requerida. La lista definitiva de participantes será publicada el 27 de julio, mientras que las sesiones iniciarán la semana siguiente.

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