Mindefensa pidió en la ONU apoyo para frenar el uso de drones terroristas en Colombia

El Gobierno de Colombia le pidió ayuda a la ONU para diseñar estrategias que golpeen el comercio ilegal de drones para los grupos terroristas, que a la fecha han producido cerca de 1.500 ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La petición estuvo en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un viaje de trabajo a Nueva York, Estados Unidos. Allá se reunió con Alexandre Zouev, secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa, en el encuentro también se discutieron estrategias para el combate al narcotráfico transnacional y la minería ilegal.

En cuanto al tema de los drones, Sánchez le solicitó a Zouev asistencia para “fortalecer las estrategias y directrices internacionales para combatir y prevenir la comercialización y empleo de drones con fines ilícitos y continuar mejorando el control a las redes sociales, plataformas digitales y ecosistemas virtuales para evitar que sean usadas de manera indebida, especialmente para aumentar exponencialmente el terror y el pánico, así como el reclutamiento forzado de menores de edad”.

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El ministerio está buscando posicionar en el debate internacional este asunto, dado que los drones comerciales “están siendo usados para fines ilícitos, incluyendo transporte de cargas ilegales y ejecución de ataques terroristas, lo que ha incrementado la complejidad de las amenazas híbridas internacionales”.

En el conflicto armado colombiano, los grupos criminales empezaron a usar estos aparatos para labores de monitoreo y vigilancia desde 2020, pero fue a partir de 2023 que se comenzaron a documentar adaptaciones de granadas de mortero, para lanzarlas desde el aire y bombardear objetivos.

Las tácticas han evolucionado con rapidez: ahora los drones usados por los delincuentes tienen cámaras térmicas e infrarrojas para operaciones nocturnas, fibra óptica para evitar los inhibidores de señal y software para coordinar ataques en enjambre.

Los grupos que más los emplean en los atentados son el ELN, el Estado Mayor Central de las Farc, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y el Clan del Golfo.

Esa innovación criminal le dio un vuelco a la estrategia militar en Colombia, que ahora busca instalar un escudo antidrones y está comprando sistemas para hacerle frente a la amenaza.

Al final de la conversación, Zouev se comprometió a visitar el país próximamente, para afinar los detalles del apoyo que brindaría la ONU.

Tomado de El Colombiano.

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