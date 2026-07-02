Contraloría reveló millonario faltante en el Presupuesto General de 2026

La situación de las finanzas públicas sigue generando alertas. Un análisis de la Contraloría General de la República concluyó que aún está pendiente la financiación de cerca de $303 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026, un panorama que, según el organismo de control, refleja un aumento de las presiones fiscales que enfrenta el país.

De acuerdo con el informe, el presupuesto aprobado para este año asciende a $555,72 billones. Sin embargo, con corte al 16 de junio de 2026, los ingresos efectivamente recaudados sumaban $252,68 billones, por lo que todavía falta cubrir el 54,5 % de los recursos previstos.

El ente de control también señaló que el presupuesto contemplaba una meta de recaudo tributario de $321,46 billones, aunque esa proyección incluía impuestos que posteriormente dejaron de tener vigencia tras ser declarados inexequibles por la Corte.

Posteriormente, el Gobierno ajustó esa expectativa. En la revisión del Plan Financiero de 2026 redujo la meta de recaudo a $291,36 billones y, más adelante, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 la ubicó en $294,28 billones.

“Esto indica que ya se presenta un desfase entre los ingresos estimados en la programación fiscal y los previstos en la programación presupuestal”, explica la Contraloría.

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Contraloría alerta por el desfase en los ingresos del Estado

El informe también evidencia cambios en las proyecciones de ingresos del Gobierno. Mientras inicialmente se esperaba que los ingresos totales de 2026 representaran el 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), el Marco Fiscal de Mediano Plazo redujo esa previsión al 16,1 % del PIB, una disminución de 2,1 puntos porcentuales.

Ante este panorama, la Contraloría considera que la próxima administración deberá adoptar medidas para equilibrar las finanzas públicas. Según el organismo, será necesario ajustar tanto los ingresos como el gasto, además de fortalecer el crecimiento económico para avanzar hacia una mayor sostenibilidad fiscal.

El análisis también advierte sobre el comportamiento de la deuda pública. Con corte al 25 de junio de 2026, el servicio de la deuda alcanzó el nivel más alto como proporción del Presupuesto General de la Nación, al representar el 47,1 % del total.

Esa cifra supera la participación de los gastos de funcionamiento, que equivalen al 41,4 %, y de la inversión, que representa el 29,1 %, lo que, según la Contraloría, evidencia el peso que tienen actualmente las obligaciones financieras sobre las cuentas del Estado colombiano.

Tomado de El Universal.

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