Colombia reunirá músicos de 15 países en la Orquesta Juvenil Iberoamericana 2026

Del 14 al 20 de julio, Colombia será anfitriona de la cuarta edición de la Orquesta Juvenil Iberoamericana 2026, un encuentro que reunirá a 78 jóvenes intérpretes de 15 países en una residencia artística, un foro de diálogo y dos conciertos gratuitos en Cajicá y Bogotá.



Durante una semana, 78 músicos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Portugal y Uruguay participarán en una residencia artística que tendrá como sede el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, en Cundinamarca.



La programación también contempla un Foro Juvenil Iberoamericano y dos presentaciones abiertas al público.



La edición de este año es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con Iberorquestas Juveniles, la Cooperación Española y la Secretaría General Iberoamericana, con el apoyo de la Fundación Caucamerata.



La residencia artística, que se desarrollará entre el 14 y el 19 de julio, estará dirigida por la maestra colombiana María Camila Barbosa Aristizábal.



Durante las jornadas de trabajo, los integrantes de la orquesta realizarán ensayos seccionales y de conjunto acompañados por músicos talleristas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, preparando un repertorio integrado por seis obras representativas del patrimonio musical iberoamericano.

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El programa incluirá dos estrenos mundiales y dos estrenos en Colombia. Entre ellos se encuentra ‘Rapsodia Agreste’, de la compositora colombiana Adriana Rocío Aponte Burbano, obra seleccionada mediante la convocatoria ‘Mujeres Compositoras: Obra para Orquesta Sinfónica’, impulsada por el Ministerio de las Culturas para esta edición del encuentro.



Como cierre del proceso formativo, la Orquesta Juvenil Iberoamericana ofrecerá dos conciertos gratuitos: el primero será el sábado 18 de julio, a las 7:00 de la noche, en el Auditorio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá; el segundo tendrá lugar el lunes 20 de julio, a las 11:00 de la mañana, en el Teatro Colón de Bogotá.



De manera paralela, los participantes harán parte del Foro Juvenil Iberoamericano, un espacio de reflexión en el que compartirán experiencias sobre formación musical, movilidad, cooperación e integración cultural.



Las conclusiones del encuentro serán recopiladas en un documento de recomendaciones que servirá como insumo para fortalecer las acciones futuras del Programa Iberorquestas Juveniles.



A través del Ministerio de las Culturas, el país integra actualmente doce iniciativas regionales, entre ellas Iberescena, Ibermedia, Ibermúsicas, Iberbibliotecas, Iberarchivos e Iberorquestas Juveniles.

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