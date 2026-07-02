Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026 reunirá a más de 30 expertos en Bogotá

Del 15 al 17 de julio se llevará a cabo el Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026, un espacio donde gestores culturales, investigadores, funcionarios y especialistas iberoamericanos analizarán algunos de los principales retos del sector cultural en la región.

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El evento reunirá a más de 30 expertos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá y Portugal, quienes compartirán experiencias sobre políticas culturales, cooperación internacional y modelos de gestión que han fortalecido el desarrollo cultural en sus territorios.



La apertura, programada para el miércoles 15 de julio, contará con la participación de Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI; Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia, y Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

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Durante las tres jornadas se desarrollarán cinco grandes ejes temáticos que abordarán asuntos como los desafíos actuales de las políticas culturales, el papel de los museos en la transformación social, los derechos culturales, la gestión de equipamientos culturales, la educación artística, el funcionamiento de las bibliotecas públicas, la cultura digital y la cooperación internacional.



Además de las conferencias magistrales, cada sesión incluirá paneles de discusión y espacios de diálogo entre los invitados y el público asistente.



La programación tendrá como escenario principal la Biblioteca Pública Virgilio Barco, donde el jueves 16 de julio se realizarán conversaciones sobre los modelos de gestión de los equipamientos culturales de Bogotá y el impacto de la educación artística como garantía del derecho a la cultura.

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Entre los invitados figuran la investigadora española Marián López, representantes de la Secretaría Nacional de Cultura de México, la Fundación Roberto Marinho de Brasil, la OEI en Honduras e Idartes.



El viernes 17 de julio, la agenda continuará con reflexiones sobre cultura digital, creatividad y desarrollo sostenible, así como experiencias relacionadas con derechos de autor, innovación cultural y políticas públicas.



Participarán, entre otros, Raphael Callou, el argentino Andrés Gribnicow, la presidenta de Cecolda, Carolina Romero, y representantes de la Secretaría de Cultura de Bogotá.



Ese mismo día, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) acogerá las actividades de cierre con una conferencia y un panel dedicados a las rutas e itinerarios culturales para el desarrollo territorial, en los que participarán especialistas de España, Panamá, Ecuador y Colombia.



La participación en el Encuentro Iberoamericano de Cultura 2026 será gratuita, aunque requerirá inscripción previa para asistir a una o varias de las sesiones programadas.

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