Hospital de Caldas se quedó sin cirujanos: otra agremiación médica se fue por una deuda de $4.800 millones

A las 0 horas del 1 de julio, el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas quedó sin cirujanos generales. La Sociedad de Cirujanos de Colombia, agremiación que agrupa a más de 90 especialistas y que llevaba más de 25 años prestando servicios en esa institución, terminó su contrato al vencimiento de la vigencia, sin renovarlo ni firmar un nuevo acuerdo. La razón: una deuda que, según la agremiación, supera los $810 millones.

La decisión deja sin cobertura quirúrgica no solo a los más de 14.000 afiliados a Savia Salud en Caldas, sino también a usuarios de los 22 municipios del Suroeste antioqueño que acuden a este hospital de segundo nivel. En promedio, hay 30 pacientes hospitalizados esperando atención y el mismo número aguardaba revisiones postoperatorias ambulatorias que los propios cirujanos organizaron por fuera del contrato el día siguiente de su salida.

En términos claros: no hay quien atienda las urgencias con necesidad de intervención quirúrgica. “Ellos tienen que estar remitiendo urgencias porque allá no hay quien las atienda”, explicó Jazmín Elena Guerra Muñoz, directora ejecutiva de la Sociedad de Cirujanos.

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En junio, mes en que terminó el contrato, los cirujanos atendieron 112 cirugías y 95 consultas.

La deuda acumulada

El 16 de junio, la agremiación envió una comunicación formal al gerente del hospital, Juan Carlos Sánchez Fernández, solicitando con urgencia una conciliación de cartera y una propuesta de pago, sin embargo, a la fecha, la conciliación no se ha dado.

El viernes 27 de junio, cuando el plazo se acercaba, el gerente del hospital, Juan Carlos Sánchez, llamó a Guerra para proponerle una conciliación. “Me dijo que podía pagar la deuda de 2025 en dos meses y que la de 2026 la empezaría a pagar desde septiembre”, contó la directora. Pero la propuesta fue rechazada pues, según cuenta Guerra, la cuantiosa deuda y los tiempos de mora dificultan que puedan seguir garantizando el servicio. “Nosotros cada mes tenemos que pagar seguridad social y retención en la fuente del mes anterior. Estamos cargando toda esa operación y en septiembre apenas vamos a recibir los pagos. No nos da”.

La agremiación le propuso al hospital una salida concreta: un pago de $205 millones y un acuerdo escrito de la deuda de 2026. El gerente respondió que solo podía dar $100 millones. La respuesta de Guerra Muñoz fue definitiva, según relata: “Doctor, necesitamos un acuerdo escrito y serio. Y nada, entonces nos fuimos del hospital”.

Según las cifras consolidadas del hospital, le han pagado a la agremiación $487 millones en lo que va del año, sobre una cartera global de $720 millones. Sin embargo, según las cuentas de la Sociedad de Cirujanos, la deuda total sería de más de $810 millones.

La deuda de la EPS

Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente del hospital, reconoció el problema pero señaló como causa principal el incumplimiento de Savia Salud, la EPS con la que la institución tiene mayor volumen de venta de servicios. Según el directivo, los giros de Savia han presentado una disminución cercana al 55% y en algunos periodos no han alcanzado el 15% de lo facturado. La deuda que Savia Salud mantiene con el hospital asciende a cerca de $22.000 millones, de los cuales $11.300 millones ya han sido reconocidos y son susceptibles de pago, pero no se han girado.

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"Nosotros el hospital solo nos dedicamos a la venta de servicios de salud. Si Savia Salud no cumple, nosotros también entramos en incumplimiento con el resto de obligaciones”, explicó Sánchez. Aclaró además que la institución está al día con su personal de planta global y temporal —médicos, enfermeras, secretarias y asistentes contratados directamente— y que la deuda de más de $4.800 millones corresponde exclusivamente a las agremiaciones y asociaciones que prestan servicios de talento humano en salud bajo contrato.

Ante la salida de los cirujanos, el hospital está en negociaciones con una nueva agremiación y presiona a Savia Salud para que libere recursos que permitan reactivar el servicio.

La segunda baja en menos de dos meses

Este no es el primer golpe que recibe el hospital en pocas semanas. Hace poco más de un mes, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología Anestesiar suspendió sus servicios por una deuda de $1.300 millones acumulada durante nueve meses sin pago efectivo desde septiembre de 2025. En ese caso, los anestesiólogos levantaron la suspensión el mismo día, horas después, por razones humanitarias, mientras las partes buscaban un acuerdo. Ese acuerdo fue posible cuando Savia Salud giró cerca de $300 millones al hospital, que los destinó de inmediato a honrar parte de la deuda con los especialistas.

Con la salida de los cirujanos, el patrón se repite pero sin acuerdo a la vista. Y la directora de la Sociedad de Cirujanos tiene una duda que no encuentra respuesta: “Me han avisado que el hospital está buscando cirujanos y ofreciéndoles pago puntual. Entonces, ¿en qué se está basando para eso si nos decía que no tenía con qué pagarnos a nosotros?”

Eslabón de una crisis mayor

Lo que ocurre en Caldas no es un caso aislado. Las deudas de las EPS con hospitales y clínicas en Antioquia es de más de $7 billones de pesos. Savia Salud, segunda EPS del país, vio crecer sus pasivos un 106% en tres años bajo intervención del Gobierno Nacional: de $799.435 millones pasaron a $1.650.209 millones con corte al 31 de marzo de 2026. Esa asfixia ya tiene consecuencias concretas en otras instituciones: el Hospital Santa Ana cerró su servicio de pediatría, y el Hospital Alma Máter acumula una deuda con Savia que supera los $100.000 millones.

En el Suroeste antioqueño, mientras los grandes hospitales del Valle de Aburrá operan en sobreocupación, el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas era una válvula de alivio para más de 250.000 personas. Sin cirujanos, esa válvula está cerrada y la crisis hospitalaria en Antioquia sigue hirviendo.

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