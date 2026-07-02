Agencia Jurídica desmiente contrato por US$2,5 millones para defender al Estado en caso Sanitas

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que tenga todo listo para firmar un contrato por cerca de US$ 2,5 millones para defender al país en un caso de arbitramento relacionado con la intervención de la EPS Sanitas.

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La entidad aclaró que, si bien ya está en curso un proceso arbitral, promovido por Centauro Capital y Natanor XXI, dos sociedades españolas vinculadas a la EPS Sanitas, no se ha seleccionado ninguna firma de abogados para llevar el caso y, por ende, tampoco se ha firmado contrato o está previsto firmarlo.



Explicó que las dos sociedades tienen plazo hasta mediados del segundo semestre de 2026 para presentar la demanda contra el Estado colombiano.

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Desde diciembre del año pasado, la Agencia inició un estudio de mercado, en el que hizo una invitación pública a más de cien firmas internacionales especializadas, para que presentaran sus propuestas, las cuales está evaluando actualmente.



La selección de la firma que represente a Colombia deberá hacerla el Comité Directivo de la Agencia, "integrado por juristas de la más alta trayectoria, el cual adopta sus decisiones con base en criterios objetivos como la experiencia, la tasa de éxito, la capacidad técnica y la propuesta económica, entre otros".

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La entidad señaló que solo cuando se seleccione la firma correspondiente, se elaborarán los estudios previos que sustenten la contratación, y ahí sí se firmará el contrato.



"En ese contexto, la única contratación que eventualmente podría realizarse este año estaría relacionada con el análisis de dicho memorial (la demanda) y la preparación del escrito de defensa. El costo estimado para estas actividades preliminares asciende, en promedio, a USD 300.000, cifra sustancialmente inferior a los USD 2,5 millones mencionados en la publicación periodística", dijo la entidad.

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