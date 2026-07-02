Supersalud da plazo hasta el 6 de julio para que Nueva EPS entregue sus estados financieros

La Nueva EPS tiene plazo hasta el próximo 6 de julio para entregar a la Superintendencia de Salud sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025.

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La entidad reiteró que, como consecuencia de la intervención forzosa administrativa bajo la cual se encuentra, la Nueva EPS está obligada a reportar de manera oportuna y completa su información financiera.



La Superintendencia dijo que la solicitud, que tiene carácter urgente e improrrogable, es esencial para verificar su situación de liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia.

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“Pese a los múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024, así como a los compromisos asumidos por la propia entidad, persiste el incumplimiento en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros, junto con la información exigida en la Circular Externa 016 de 2016”, alertó la Supersalud.



El ente de control indicó que con la entrega de esta información se conocerá la claridad la situación financiera de la EPS con mayor número de afiliados en el país, permitiendo establecer las cifras sobre su liquidez, sus deudas y su solvencia; y a su vez, permitiendo establecer el camino bajo el cual el próximo Gobierno recibirá y deberá dar continuidad a la administración de la entidad.

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“En consecuencia, la Nueva EPS deberá remitir y cargar, de manera completa y verificable antes del 6 de julio de 2026, los estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025 con sus respectivos soportes, así como el reporte completo de la información requerida en la Circular Externa 016 de 2016, a través de los canales oficiales habilitados por esta Superintendencia”, concluyó la Supersalud.

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