La cucuteña Natalia Villalba murió por un golpe contundente, según Medicina Legal

Los resultados del examen forense practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal arrojaron nuevos elementos sobre el asesinato de Natalia Villalba, la modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Bogotá.

De acuerdo con las conclusiones de la autopsia, la mujer murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza y, posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado.

Los hallazgos forenses coinciden con parte del material recolectado por los investigadores en el inmueble donde habría ocurrido el crimen.

En ese lugar fueron incautados tres objetos contundentes que ahora hacen parte del acervo probatorio y que, según la investigación, tendrían rastros que serán analizados para establecer su posible relación con el principal sospechoso: Matthew Ashley Foster-Martinson.

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Recientemente, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. En el curso de las audiencias concentradas, que se desarrollan de manera reservada, el procesado no aceptó los cargos.

El extranjero fue capturado en el aeropuerto de Quito, Ecuador, luego de salir de Colombia y cuando, según las autoridades, planeaba tomar un vuelo con destino al Reino Unido. Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia colombiana y la legalización de su captura se realizó el pasado 29 de junio.

Dentro de las evidencias recopiladas por los investigadores figuran registros de cámaras de seguridad del edificio Morph, donde se hospedaba Villalba.

En las imágenes aparece Foster-Martinson transitando por los pasillos del inmueble con varias bolsas en sus manos el 17 de junio, fecha después de la cual familiares y allegados perdieron contacto con la modelo.

Las autoridades estiman que el homicidio habría ocurrido hacia el 18 de junio, aunque ese aspecto continúa siendo materia de investigación.

Además, la bitácora de ingreso de visitantes al apartamento de la víctima muestra que entre el 3 y el 17 de junio ingresaron cerca de 15 personas al inmueble ubicado en el séptimo piso.

El último registro corresponde precisamente al ciudadano británico, cuya permanencia quedó consignada en aproximadamente tres horas. No obstante, la Fiscalía busca establecer, con apoyo de otras pruebas, si ese tiempo coincide con lo ocurrido o si el sospechoso permaneció allí durante un periodo mayor.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre el asesinato de Natalia Villalba?

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, explicó que el informe de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y hace parte de las pruebas que sustentan la investigación.

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”En este momento el caso de Natalia Villalba lo abordamos hace aproximadamente unos 15 días y ya entregamos los resultados a la Fiscalía. Hubo un trauma contundente y, después de ese trauma, ella fallece. La manera y la causa de muerte se determinaron durante la necropsia”, afirmó el director de Medicina Legal.

Al ser consultado sobre la lesión que acabó con la vida de la mujer, Cortés precisó que el impacto fue recibido en la cabeza y que esa fue la causa directa de su muerte, antes de que el cuerpo fuera manipulado.

El funcionario también confirmó que el cadáver fue desmembrado con el propósito de introducirlo en la maleta gris donde posteriormente fue hallado por trabajadores de aseo del edificio, ubicado en la calle 95 con carrera segunda, en la localidad de Chapinero.

”Cuando una persona llega en una maleta, generalmente es porque es descuartizada o porque por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, afirmó.

Otro de los aspectos revelados por Medicina Legal tiene que ver con el estado del apartamento donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo con Cortés, la ducha permanecía abierta, una condición que favorece la aceleración del proceso de descomposición.

”Si el cuerpo está en un ambiente sin humedad, la descomposición tarda más. Cuando hay agua, este proceso se acelera”, señaló el funcionario.

Tomado de El Colombiano.

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