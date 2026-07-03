Petro y Trump vuelven a hablar: estos fueron los temas que abordaron

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad, la lucha contra los cultivos ilícitos y las relaciones entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro calificó el diálogo como "amable" y aseguró que, al igual que en las tres conversaciones anteriores, el intercambio se desarrolló en buenos términos.

Según el mandatario colombiano, durante la llamada le pidió a Trump su ayuda para impedir que "el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian".

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Petro también afirmó que advirtió al presidente estadounidense sobre la creciente polarización en los cinco países que fueron liberados por Simón Bolívar. En ese contexto, recordó que el Libertador "hasta su muerte, siempre llevó el mechón de pelo que le regaló George Washington".

En materia de política antidrogas, el jefe de Estado aseguró que entregó a Trump información sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca que impulsa su gobierno. Indicó que la iniciativa quedó financiada hasta diciembre de 2026 y solicitó que Estados Unidos mantenga su respaldo debido a los resultados que, según dijo, ha obtenido.

Finalmente, Petro manifestó que le sorprendió que Trump desconociera que él no apoyaba al abogado Abelardo de la Espriella y afirmó que el mandatario estadounidense tampoco sabía que tanto él como su familia "aún estaban incluidos en la lista OFAC". De acuerdo con el presidente colombiano, Trump le prometió intervenir en ese asunto.

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