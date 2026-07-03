Producción de café en Colombia creció 43 % durante junio de 2026

Durante junio de 2026 se produjeron en Colombia 1,30 millones de sacos de 60 kg de café, cifras que representan un crecimiento del 43% frente a los 909 mil sacos producidos en junio de 2025.

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Así lo confirmó el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, a través de sus redes sociales, destacando el buen desempeño del sector para el sexto mes del año.



En cuanto a los resultados del segundo trimestre de 2026, comprendiendo entre abril y junio, la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, frente a 2,43 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento de +26%.

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Bahamón aseguró que este comportamiento se explica a través de los retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país.



Por otro lado, en el acumulado del primer semestre del año, la producción alcanzó 5,58 millones de sacos, frente a 6,21 millones registrados en igual periodo de 2025, lo que representa una disminución de -10%, reflejando las dificultades que ha enfrentado el sector durante los últimos años.

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El líder gremial también reveló a través de su análisis que las exportaciones acumuladas durante el primer semestre del año alcanzaron 5,23 millones de sacos, una disminución de -18% frente al mismo periodo del año anterior.



Bahamón concluyó asegurando que si bien el sector refleja un buen comportamiento en los últimos meses, aún existen grandes obstáculos como la revaluación del peso que siguen obstaculizando su crecimiento.



“La principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador”, concluyó el gerente de la FNC.

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