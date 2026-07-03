Por cada carro nuevo matriculado, se venden tres en el mercado de los usados

Aunque el mercado de carros nuevos creció más de 50%, de acuerdo con la Andi y Fenalco, durante este primer semestre, al llegar a 157.620 unidades, aún el mercado de traspasos o de carros usados tiene ventaja en los consumidores locales.

Reinaldo José Ortiz Karam, presidente de Asousados, explicó que antes se vendían cuatro carros usados por cada vehículo nuevo; hoy se encuentra por debajo de tres utilizados por cada registro.

“Actualmente ha bajado la comercialización de carros usados, ya que la oferta de vehículos nuevos es muy amplia y muchas personas están comprando eléctricos e híbridos”, enfatizó Ortiz.

Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior de Fenalco, agregó que el mercado de carros usados también está pasando por un “buen momento”, ya que, para 2025, se hicieron casi 1,8 millones de traspasos, en medio de un panorama general de mercado, donde existen cerca de 13 millones de este tipo de vehículos en el total del parque automotor.

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El mercado de traspasos 2026

Aunque ya no se compran tanto carros usados, el mercado de traspasos sigue creciendo, debido a que, según cifras de Andemos, este segmento ha comercializado 505.574 unidades hasta junio, lo que representó un aumento de 4,2% comparado con el mismo periodo de 2025. Solo en junio se hicieron 82.516 registros en Colombia.

Las marcas que más hicieron traspasos en el semestre fueron Chevrolet, Renault y Mazda, con 124.379, 79.880 y 44.534 unidades, en ese orden.

Le siguen marcas como Kia (36.222), Toyota (33.484), Nissan (28.980), Hyundai (24.646), Ford (21.874), Volkswagen (19.003), Suzuki (12.420), Mitsubishi (6.371), Mercedes Benz (6.134), BMW (5.288), Foton (4.194) y Honda (3.751).

Sobre los modelos usados que más se venden en Colombia, el rey indiscutible, según Andemos, es Chevrolet con su icónico Spark, ya que ocupa desde el primer puesto hasta el top cuatro, pero con los modelos 2012, 2011, 2013 y 2015 en el mismo orden.

Del Spark 2012 se vendieron 2.383 unidades, del 2011 unas 2.027, la versión de 2013 con 1.960 y el de 2015 cierra el top cuatro de más traspasos en el semestre con unos 1.829 carros.

Lo más curioso del ranking es que en el top cinco le sigue el modelo Aveo, luego nuevamente un Spark y otra vez el Aveo, todos de la marca Chevrolet.

Álvaro Jaramillo, gerente de Autonal Usados, explicó que el parque automotor total en Colombia supera los 21,3 millones de vehículos activos. De este total, el mercado de usados “representa el motor comercial del país”, ya que se estima que cerca de 45% de los carros particulares en circulación supera los 10 años de antigüedad.

Jaramillo destacó que el mercado colombiano posee uno de los parques automotores más antiguos en toda la región de Latinoamérica, con una edad promedio que excede los 15 a 17.5 años en promedio.

Errores al comprar usados

Los expertos del sector explican que uno de los errores más comunes al hacer traspasos es dejarse llevar únicamente por el precio llamativo ofrecido.

Martha Gómez, gerente general de Subastas y Comercio, explicó que, por ejemplo, en una subasta el precio base es apenas el punto de partida, porque lo que define una buena compra es la información que respalda al vehículo.

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Las personas que compran usados, de acuerdo con Gómez, deben fijarse en el historial del vehículo, ya que se debe revisar antecedentes judiciales, embargos, prendas, multas y propietarios anteriores.

También un error común es que no se valida el kilometraje, porque la alteración del odómetro sigue siendo una de las prácticas fraudulentas más comunes del mercado.

Por otro lado, se suelen ignorar los antecedentes de los siniestros, ya que muchos compradores no investigan si el vehículo sufrió accidentes graves, inundaciones o pérdidas aseguradas; factores que afectan directamente su seguridad y su valor comercial.

Gómez añadió que una de las falencias en los procesos de traspasos es comprar por canales informales, ya que las transacciones sin respaldo documental ni acompañamiento especializado disparan el riesgo de fraude. “El comprador de hoy ya no busca una ganga, busca trazabilidad, información verificable y procesos seguros”, dijo la gerente general de Subatas y Comercio.

Por último, Jaramillo, de Autonal Usados, añadió que se debe contar con la documentación original del carro usado, para así asegurarse de que el vehículo no presente problemas legales o de documentos que impidan su comercialización. “Solicite el certificado de tradición del vehículo y la certificación de impuestos. Revise si el comerciante consulta bases de datos públicas”, concluyó.

Las ferias de los traspasos y el impacto que tienen para la economía

Próximamente se realizará la Feria Nextcar, en Corferias, en la que Carlos Julio Ruiz, jefe de proyecto para el recinto, explicó que este evento llega a su décima versión con más de 1.100 vehículos en exhibición, con la presencia de todas las marcas que tienen comercialización y distribución en Colombia. Ruiz dijo que van a tener todas las categorías del mercado automotor, incluso las de electrificación e hibridación, en las que participarán varias entidades de la economía, como el sector bancario, para la facilidad a los clientes.

Tomado de La República

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