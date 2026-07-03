Grupo Nutresa lanza una segunda oferta para readquirir 3,33 millones de acciones

En el comienzo del segundo semestre, Grupo Nutresa dio continuidad al programa de readquisición de acciones aprobado en diciembre con una segunda oferta. En esta oportunidad, informó que busca readquirir hasta 3,33 millones de acciones ordinarias a un precio de $300.000 por título. De concretarse la operación en su totalidad, destinaría cerca de $1 billón a esta readquisición.

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Los accionistas que podrán participar en la oferta son aquellos que se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas de la sociedad.



El conglomerado señaló que los interesados deberán presentar, a través de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, su aceptación a la oferta el 3 de julio, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

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Además, indicó que cada accionista podrá vender como mínimo una acción y hasta la totalidad de los títulos que posea.



Asimismo, aclaró que, si el número de acciones ofrecidas supera el máximo que busca readquirir la compañía, la Bolsa de Valores de Colombia distribuirá las compras mediante un mecanismo por rondas, con el fin de que todos los accionistas tengan la oportunidad de vender al menos una acción antes de asignar compras adicionales.

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Esta es la segunda oferta de readquisición del holding. En enero anunció la recompra de hasta 1,94 millones de acciones ordinarias, equivalentes a 0,42% de las acciones en circulación.



El reglamento aprobado



El 19 de diciembre de 2025, Grupo Nutresa aprobó el Reglamento General de Readquisición de Acciones, en el marco del Proyecto de Readquisición de Acciones autorizado por la Asamblea de Accionistas.



El reglamento establece que la compañía podrá readquirir hasta 10 millones de acciones a un precio de $300.000 por título, mediante una o varias ofertas durante 2026, 2027 y 2028.

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