El Eln sembró miedo en su aniversario 62, en algunas zonas de Norte de Santander

Algunos municipios de Norte de Santander no fueron ajenos a las acciones con las que el Eln buscó hacerse sentir este sábado, al cumplirse 62 años de la fundación de esa organización armada ilegal.

Desde la madrugada, los habitantes reportaron varios hechos que generaron temor. Uno de ellos ocurrió en la vía entre Chitagá y El Cerrito (Santander), donde fue atravesada una caja con las siglas del Eln y un cilindro de gas, lo que hizo sospechar de la presencia de un artefacto explosivo.

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También fueron reportadas banderas alusivas al grupo armado en el sector Samaria, sobre ese mismo corredor vial. Uniformados de la Quinta Brigada del Ejército se desplazaron al lugar y verificaron que los elementos no representaban ningún peligro.

En la carretera La Soberanía, que comunica a Pamplona con Saravena (Arauca), también fue hallada una bombona de gas con las mismas insignias entre los sectores de San Francisco y San Josecito, la cual fue retirada por las autoridades.

De igual forma, soldados de la Quinta Brigada despejaron la vía que comunica a Ocaña con Río de Oro (Cesar), donde los usuarios informaron sobre la presencia de un presunto cilindro bomba con las siglas del Eln.

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Asimismo, residentes reportaron tres cilindros pintados de rojo y negro, con las iniciales de esa organización, en tres puntos de la carretera entre Ocaña y El Carmen, específicamente en los sectores de El Cangrejo, Otaré y cerca del casco urbano de El Carmen.

Por otra parte, conductores de transporte público denunciaron la aparición de grafitis alusivos al Eln en varios vehículos que transitaban por la vía Cúcuta-Tibú.

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En medio de estos hechos también circuló en redes sociales un comunicado atribuido al grupo armado, así como un video en el que una mujer identificada con el alias de Silvana, señalada como cabecilla de esa organización, hizo referencias a la coyuntura política nacional y reiteró su postura crítica frente al nuevo Gobierno.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y continúan verificando posibles afectaciones en diferentes corredores viales del departamento.

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