Metió a su hijo 'a la olla': Fosion volvió a ser capturado por microtráfico en Cúcuta

Nuevamente, el nombre de Fosion Jesús Romero Mantilla apareció en los registros judiciales, luego de que las autoridades le siguieran el rastro ante las sospechas de que había continuado con su actividad criminal.

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El hombre, quien ya contaba con el beneficio de casa por cárcel, era señalado de seguir incurriendo en actividades relacionadas con el expendio de drogas. Esta vez, incluso, habría vinculado a su hijo, Jesús Nazareth Romero Castillo, conocido con el alias de Veneco.

Por ello, las autoridades ejecutaron una orden de registro y allanamiento en la vivienda donde residían, ubicada en la ciudadela Juan Atalaya. La diligencia fue autorizada tras una investigación en la que recopilaron suficiente material probatorio en contra de ambos.

Al llegar al inmueble, la Policía confirmó sus sospechas de que allí funcionaba una estructura dedicada a la venta de estupefacientes. En un trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, hallaron evidencias de que la vivienda era utilizada como centro de acopio, dosificación y expendio de drogas.

Durante el procedimiento fueron incautados 724 gramos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, una gramera digital y 150 bolsas herméticas, presuntamente utilizadas para empacar las dosis. Además, las autoridades decomisaron dos teléfonos celulares que serán analizados para establecer posibles vínculos con otras personas relacionadas con una red de microtráfico.

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Según el reporte de la Fiscalía, la vivienda funcionaba como un punto de almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias ilícitas que operaba en la Comuna 8 de Cúcuta.

Por estos hechos, padre e hijo fueron capturados en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías y, aunque no aceptaron los cargos, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

En esta ocasión, Fosion terminó tras las rejas, pues durante el operativo las autoridades comprobaron que estaba incumpliendo la medida de prisión domiciliaria que tenía vigente. Por esa razón también le fue imputado el delito de fuga de presos, por lo que ahora deberá permanecer en un establecimiento penitenciario.

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El Transportador

Fosion, de 51 años, ya había estado vinculado a un proceso judicial tras ser capturado como presunto integrante de la banda delincuencial Los Transportadores, dedicada al microtráfico.

Fue en junio de 2019 cuando las autoridades lograron desmantelar esa estructura criminal, conformada por cuatro hombres y cuatro mujeres, que operaba en las comunas 7 y 8 de Cúcuta. Según las investigaciones, Fosion cumplía funciones como expendedor de droga.

En aquel operativo, los uniformados incautaron 14 gramos de cocaína, 7 gramos de marihuana y 46 gramos de base de coca.

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Las diligencias se desarrollaron en las comunas 1 y 9 de la ciudad. Para capturar a Romero, los investigadores llegaron hasta el barrio La Merced, donde detuvieron a tres integrantes de la organización. Entre ellos estaba Fosion, señalado de vender cocaína mientras mantenía una fachada de vendedor ambulante.

El hombre fue capturado junto con la presunta cabecilla de la organización, una ciudadana venezolana de 22 años, quien, según las autoridades, había conformado la estructura criminal. Tras las capturas, todos fueron enviados a prisión; sin embargo, la defensa de Fosion consiguió que le concedieran el beneficio de prisión domiciliaria.

Lo que en ese momento representó un beneficio judicial terminó convirtiéndose en un agravante para su nueva captura. Según la investigación, no solo habría continuado con la actividad delictiva, sino que incluso habría involucrado a su propio hijo en el negocio del microtráfico, situación que hoy tiene a ambos tras las rejas.

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