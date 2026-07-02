Refuerzan centro de detención en Villa del Rosario, tras intento de fuga

¿Qué es el Programa Coraza?
De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Programa Coraza incluye la adecuación, el fortalecimiento de la infraestructura y el apoyo de la tecnología en los Centros de Detención Transitoria que administra la institución.
En este sentido, afirmaron que, a través de este programa, se busca mitigar el riesgo de fugas o alteraciones del orden público por parte de las personas privadas de la libertad, mejorando así la seguridad operacional.
Dentro de las acciones que contempla este programa, la Mecuc detalló que se busca reforzar la seguridad mediante el diseño de cabinas, el control de accesos y la suspensión de tomacorrientes.
Igualmente, este incluye un circuito cerrado de cámaras y la incorporación de equipos tecnológicos avanzados para la realización de audiencias judiciales virtuales y llamadas controladas.
“Con este programa también se busca garantizar el suministro permanente de agua potable para cubrir las necesidades básicas”, añadieron.
Finalmente, la Policía Metropolitana comunicó que esta estrategia ya se aplicó en dos Centros de Detención de La Libertad y esperan hacerlo en más.
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Persiste el hacinamiento
Pese al fortalecimiento del Centro de Detención Transitoria en Villa del Rosario, uno de los problemas que persisten en la estación es el alto nivel de hacinamiento. Según afirmó la Policía, la celda, con capacidad para 20 reclusos, actualmente alberga a una población de más de 60 personas privadas de la libertad.
Frente a esta problemática, la Policía Metropolitana de Cúcuta sigue implementando medidas orientadas a garantizar condiciones mínimas de dignidad y el respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad bajo su custodia temporal.
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