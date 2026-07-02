Refuerzan centro de detención en Villa del Rosario, tras intento de fuga

Un intento fallido de fuga en la estación de Villa del Rosario llevó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y a la Alcaldía Municipal a reforzar la seguridad en el centro de detención transitoria ubicado en sus instalaciones.

Según explicaron voceros de la Mecuc, estos trabajos incluyeron una reforma estructural de las dos celdas y la instalación de láminas de hierro reforzado.

Anteriormente había dos celdas en la estación. Se procedió a tumbar una pared y ahora hay una sola, indicó la institución.

Añadió que en ella se instalaron láminas de hierro en las paredes y el piso también fue reforzado con varilla y concreto para que no lo puedan romper los detenidos que son llevados allí.

Sobre el intento de fuga, la Policía comentó que este se presentó hace dos meses; sin embargo, aseguró que no se logró fugar ningún recluso debido a la rápida reacción de los funcionarios que se encontraban de servicio.

Siga leyendo: Iván Duque suena para la Embajada de Colombia en Estados Unidos

A fin de evitar inconvenientes similares, la Mecuc señaló que en el mes de mayo se iniciaron las mencionadas obras, las cuales fueron entregadas el pasado viernes.

“Durante el tiempo que se llevaron a cabo las adecuaciones, los privados de la libertad fueron trasladados a la Estación La Libertad. Ya esta semana fueron devueltos a las instalaciones en Villa del Rosario”, agregaron.

En cuanto a la inversión, esta fue de alrededor de 22 millones de pesos. Asimismo, se conoció que el fortalecimiento del centro de detención forma parte del Programa Coraza, el cual es liderado por el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Adicionalmente, la Mecuc informó que para la Estación de Villa del Rosario se tiene proyectado instalar esta semana inhibidores de señal con el objetivo de evitar llamadas extorsivas.