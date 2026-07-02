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Refuerzan centro de detención en Villa del Rosario, tras intento de fuga
Uno de los problemas que persisten en la instalación es el alto nivel de hacinamiento.
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juanmarcoantoniorp
Estación Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 2 de Julio de 2026

Un intento fallido de fuga en la estación de Villa del Rosario llevó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y a la Alcaldía Municipal a reforzar la seguridad en el centro de detención transitoria ubicado en sus instalaciones.

Según explicaron voceros de la Mecuc, estos trabajos incluyeron una reforma estructural de las dos celdas y la instalación de láminas de hierro reforzado.

Anteriormente había dos celdas en la estación. Se procedió a tumbar una pared y ahora hay una sola, indicó la institución.

Añadió que en ella se instalaron láminas de hierro en las paredes y el piso también fue reforzado con varilla y concreto para que no lo puedan romper los detenidos que son llevados allí.

Sobre el intento de fuga, la Policía comentó que este se presentó hace dos meses; sin embargo, aseguró que no se logró fugar ningún recluso debido a la rápida reacción de los funcionarios que se encontraban de servicio.

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A fin de evitar inconvenientes similares, la Mecuc señaló que en el mes de mayo se iniciaron las mencionadas obras, las cuales fueron entregadas el pasado viernes.

“Durante el tiempo que se llevaron a cabo las adecuaciones, los privados de la libertad fueron trasladados a la Estación La Libertad. Ya esta semana fueron devueltos a las instalaciones en Villa del Rosario”, agregaron.

En cuanto a la inversión, esta fue de alrededor de 22 millones de pesos. Asimismo, se conoció que el fortalecimiento del centro de detención forma parte del Programa Coraza, el cual es liderado por el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Adicionalmente, la Mecuc informó que para la Estación de Villa del Rosario se tiene proyectado instalar esta semana inhibidores de señal con el objetivo de evitar llamadas extorsivas.

El intento de fuga se presentó hace dos meses
El intento de fuga se presentó hace dos meses
el piso también fue reforzado con varilla y concreto para que no lo puedan romper los detenidos
el piso también fue reforzado con varilla y concreto para que no lo puedan romper los detenidos
El programa Coraza también incluye adecuaciones al sistema de ventilación y a la iluminación.
El programa Coraza también incluye adecuaciones al sistema de ventilación y a la iluminación.
Así quedó la celda tras las adecuaciones.
Así quedó la celda tras las adecuaciones.
 
¿Qué es el Programa Coraza? 

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, el Programa Coraza incluye la adecuación, el fortalecimiento de la infraestructura y el apoyo de la tecnología en los Centros de Detención Transitoria que administra la institución.

En este sentido, afirmaron que, a través de este programa, se busca mitigar el riesgo de fugas o alteraciones del orden público por parte de las personas privadas de la libertad, mejorando así la seguridad operacional.

Dentro de las acciones que contempla este programa, la Mecuc detalló que se busca reforzar la seguridad mediante el diseño de cabinas, el control de accesos y la suspensión de tomacorrientes.

Igualmente, este incluye un circuito cerrado de cámaras y la incorporación de equipos tecnológicos avanzados para la realización de audiencias judiciales virtuales y llamadas controladas.

“Con este programa también se busca garantizar el suministro permanente de agua potable para cubrir las necesidades básicas”, añadieron.

Finalmente, la Policía Metropolitana comunicó que esta estrategia ya se aplicó en dos Centros de Detención de La Libertad y esperan hacerlo en más.

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Persiste el hacinamiento

Pese al fortalecimiento del Centro de Detención Transitoria en Villa del Rosario, uno de los problemas que persisten en la estación es el alto nivel de hacinamiento. Según afirmó la Policía, la celda, con capacidad para 20 reclusos, actualmente alberga a una población de más de 60 personas privadas de la libertad.

Frente a esta problemática, la Policía Metropolitana de Cúcuta sigue implementando medidas orientadas a garantizar condiciones mínimas de dignidad y el respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad bajo su custodia temporal. 

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